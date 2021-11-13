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Михайлов день 2021: дата, история и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 ноября, 18:44
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Официально день архангела Михаила не является государственным праздником, но в нынешнем году он будет выходным.
Михайлов день
Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже через неделю, 21 ноября, в церкви настанет день почитания архистратига Михаила, который в народе получил название Михайлов день.

Святой Михаил – главный архангел и один из наиболее значимых в христианстве. Какова история и значение этого дня, читайте в нашей статье.

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Михайлов день: история и значение

21 ноября у православных отмечается собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных . Он был установлен после проведения Лаодикийского собора в IV веке, где осуждалось еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира.

По церковным преданиям, архангел Михаил в бою победил дьявола и вместе с его свитой низвергнул с небес в преисподнюю. С тех пор Михаил стал Архистратигом , т.е. главой святого ангельского воинства, стоящего на страже закона Божьего.

В народе архангела Михаила издавна называли главным борцом против беззакония и несправедливости. Люди верили, что именно этот святой встречает души умерших людей на вратах рая и молит Господа о прощении покаявшихся грешников.

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Однако 21 ноября – не единственный день в году, когда христиане почитают архангела Михаила. День архистратига Михаила и воспоминание Михайлова Чуда церковь чествует 19 сентября

В народе Михайлов день всегда был веселым и сытным праздником , потому что зима только начиналась, так что хлеба и других запасов продуктов еще вдосталь, а сельскохозяйственные работы уже закончены.

Так что в Михайлов день не работали , а больше отдыхали, гуляли и наедались, тем более, что уже через неделю начинался многодневный Рождественский пост.

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Ранее мы публиковали наглядный календарь питания по дням на Рождественский пост 2021-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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