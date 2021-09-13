Михайлово Чудо-2021: дата, история и значение праздника

В сентябре в народе издавна почитается Михайлово чудо: чем знаменит праздник

Михайлово чудо / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре много интересных и значимых церковных праздников. Один из них – Михайлово Чудо .

Когда Михайлово Чудо: дата в 2021 году

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Ежегодно 19 сентября верующие отмечают день Архистратига Михаила. А еще в этот день в народе вспоминают Михайлово чудо.

В 2021 году праздник приходится на воскресенье и будет выходным днем.

Михайлово Чудо: история и значение

Святой архангел Михаил – один из наиболее почитаемых в христианстве ангелов.

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По церковным преданиям, архангел Михаил сумел одолеть Дьявола . Святой отправил падшего ангела вместе с его свитой с небес в преисподнюю.

С тех пор Михаил стал во главе ангельского воинства, которое было верно Богу и стояло на страже закона Божьего.

Люди именуют Михаила главным борцом против беззакония и несправедливости. Также считается, что именно архангел Михаил стоит на вратах рая , встречая души умерших, и прося Господа о прощении раскаявшихся грешников.

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19 сентября вспоминается первое Чудо архангела Михаила в Хонех – городе Колоссы, вблизи Иераполя. В этом месте возле целебного источника был храм, построенный в честь Михаила за то, что архангел исцелил девушку чудесной водой от немоты.

В этом храме долгое время служил пономарем благочестивый Архипп Херотопский. Однажды злобные язычники решили разрушить храм и погубить Архиппа. Для этого они соединили две горные речки в один сильный поток и направили его на храм.

Но храм устоял. Благочестивый Архипп стал молиться о спасении. И вдруг явился святой Михаил, ударил мечом по горе, и в тот же миг в ней появилась расселина, куда устремились реки.

Так храм был спасен, язычники повержены, а город стал называться Хоны, что в переводе означает "расселина".

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.