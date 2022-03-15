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Молитва за Украинскую державу: полный текст

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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15 марта, 12:25
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Как помолиться за мир и процветание Украинской державы: слова православной молитвы Господу
Молитва за Украинское государство
Молитва за Украинское государство / Фото: kiev-foto.info, Коллаж: Сегодня

Жестокая кровопролитная война объединяет людей в стремлении к победе. Одни берут в руки оружие, чтобы отстоять нашу страну, другие обращаются с молитвой к Богу о сплочении Украины, защите наших воинов, прекращении военных действий, наступлении мира, вразумлении врага.

Для тех, кому нужна духовная и молитвенная поддержка, мы публикуем молитву за Украинскую державу .

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Текст молитвы за Украинское государство

Господи Боже наш , Ты Бог Единый на небесах и на земле, Ты владеешь всеми царствами и народами. В руках Твоих крепость и сила, и никто противиться Тебе не может. Ты сидишь на херувимах и Тебя непрестанно воспевают серафимы, и что может против Тебя человек?

Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; взгляни очами Твоими и рядом злые намерения врагов наших. Верим, что Ты один милостивый и сильный , и можешь избавить нас от рук их.

Ты сохранил раба Твоего Давида от руки сильного, в который раз указав, что сила Твоя в немощи совершается , и принял печаль сердца Езекии, преподнеся ему продолжение лет жизни.

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Подай же мир и покой боголюбивому народу нашему, и не отдай нам за грехи наши. Ибо помним слова Спасителя нашего, Единородного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа: "Взявшие меч от меча погибнут" .

Так не на оружие наше, а только на Тебя уповаем, силу Твою зная. Ты творишь чудеса, от Тебя победа и поражение .

Даруй Украине нашей мир глубокий и нерушимый , от войны и нашествия врагов оберегая, и все благое в пользу душевной и телесной подающей. Ибо Ты Бог милости, Царь мира и Спаситель душ наших, и тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и во все времена, и во веки веков. Аминь.

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Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в марте-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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