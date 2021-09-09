Незабываемые поздравления с рождением сына: открытки, картинки, стихи и пожелания

Если у близких людей радость и пополнение в семье, обязательно поздравьте их с этим значимым событием

Поздравления с рождением сына в открытках, картинках, прозе и стихах / Фото: Коллаж: Сегодня

День рождения – это приятный праздник. А рождение долгожданного ребенка – это значимое событие и несомненная радость для всех родных и близких людей. Если у кого-то из ваших друзей или знакомых родился сынишка, не оставайтесь в стороне от этого праздника, а поздравьте молодых родителей и пожелайте огромного счастья малышу.

А мы подготовили для вас яркие картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания, прикольные стихи и смс с рождением сына.

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Лучшие поздравления с рождением сына в прозе

Поздравления и стихи с рождением сына / Фото: Pinterest

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Дорогие юные родители! Поздравляю вас с рождением маленького ангелочка! Пускай сыночек с первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровым и жизнерадостным человечком! Пускай милое солнышко освещает жизнь всей семьи!

Красивые картинки с рождением сына / Фото: Pinterest

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Поздравляю с рождением долгожданного сыночка! Пусть ваш малыш растет здоровым, на радость родителям, пусть он всегда будет вашей гордостью. Желаю радостных, незабываемых и позитивных моментов в новом этапе вашей жизни, мира и счастья вашей семье!

Открытки и картинки в день рождения сына / Фото: Pinterest

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Поздравляю с рождением сына! Спешу пожелать выносливости, мудрости и силы родителям, чтобы вырастить и воспитать настоящего мужчину, опору и гордость своей семьи. Пусть сын растет здоровым, активным, целеустремленным и веселым, пусть в его жизни будет много ярких красок и хороших друзей. А пока пусть ночи проходят спокойно, а дни радуют нежными прикосновениями и теплыми улыбками любимого малыша!

Поздравления и открытки с рождением сына / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с рождением сына в стихах

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Поздравляем вас с сынишкой!

Пусть здоровеньким растет,

Жизнерадостным мальчишкой,

Мир с улыбкой познает.



Пусть он сильным станет, смелым,

Счастливо пускай живет,

Будет ловким и умелым,

Пусть ему во всём везет.

Сын родился: яркие картинки и поздравления / Фото: Pinterest

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В вашем доме праздник славный –

Мужичок родился главный,

Крепкий богатырь, милашка,

Ангелок-очаровашка.



Пусть, как папа, будет сильным

И, как мамочка – красивым,

Чтобы с самого рожденья

Стал объектом восхищенья!

С рождением сына: поздравительные открытки и стихи / Фото: Pinterest

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С появлением ребенка

Начинаются пеленки,

Соски, памперсы, игрушки:

Развивалки, погремушки.

В доме шумно, суетливо,

Иногда совсем крикливо.

Скажете: "Вот это хаос!" −

Вы не правы даже малость!

Это счастье, это радость,

Это нежных щечек сладость,

Глазок родненьких сиянье,

Бесконечность обожанья,

Теплых ручек потягушки,

Ножек славных попрыгушки.

Поздравляю вас с мальчишкой,

С милым маленьким сынишкой!

Пусть растет богатырем

Вам на радость с каждым днем!

Поздравления с рождением сына: открытки / Фото: Pinterest

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Ранее мы рассказывали, кого и когда поздравлять с днем ангела сентябре-2021.