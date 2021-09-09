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Незабываемые поздравления с рождением сына: открытки, картинки, стихи и пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 сентября, 19:21
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Если у близких людей радость и пополнение в семье, обязательно поздравьте их с этим значимым событием
Поздравления с рождением сына в открытках, картинках, прозе и стихах
Поздравления с рождением сына в открытках, картинках, прозе и стихах / Фото: Коллаж: Сегодня

День рождения – это приятный праздник. А рождение долгожданного ребенка – это значимое событие и несомненная радость для всех родных и близких людей. Если у кого-то из ваших друзей или знакомых родился сынишка, не оставайтесь в стороне от этого праздника, а поздравьте молодых родителей и пожелайте огромного счастья малышу.

А мы подготовили для вас яркие картинки, поздравительные открытки, добрые пожелания, прикольные стихи и смс с рождением сына.

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Лучшие поздравления с рождением сына в прозе

Поздравления и стихи с рождением сына
Поздравления и стихи с рождением сына / Фото: Pinterest

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Дорогие юные родители! Поздравляю вас с рождением маленького ангелочка! Пускай сыночек с первых дней жизни дарит только приятные хлопоты и безграничное счастье! Желаю, чтобы он рос активным, здоровым и жизнерадостным человечком! Пускай милое солнышко освещает жизнь всей семьи!

Красивые картинки с рождением сына
Красивые картинки с рождением сына / Фото: Pinterest

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Поздравляю с рождением долгожданного сыночка! Пусть ваш малыш растет здоровым, на радость родителям, пусть он всегда будет вашей гордостью. Желаю радостных, незабываемых и позитивных моментов в новом этапе вашей жизни, мира и счастья вашей семье!

Открытки и картинки в день рождения сына
Открытки и картинки в день рождения сына / Фото: Pinterest

***

Поздравляю с рождением сына! Спешу пожелать выносливости, мудрости и силы родителям, чтобы вырастить и воспитать настоящего мужчину, опору и гордость своей семьи. Пусть сын растет здоровым, активным, целеустремленным и веселым, пусть в его жизни будет много ярких красок и хороших друзей. А пока пусть ночи проходят спокойно, а дни радуют нежными прикосновениями и теплыми улыбками любимого малыша!

Поздравления и открытки с рождением сына
Поздравления и открытки с рождением сына / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с рождением сына в стихах

***

Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.

Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всём везет.

Сын родился: яркие картинки и поздравления
Сын родился: яркие картинки и поздравления / Фото: Pinterest

***

В вашем доме праздник славный –
Мужичок родился главный,
Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.

Пусть, как папа, будет сильным
И, как мамочка – красивым,
Чтобы с самого рожденья
Стал объектом восхищенья!

С рождением сына: поздравительные открытки и стихи
С рождением сына: поздравительные открытки и стихи / Фото: Pinterest

***

С появлением ребенка
Начинаются пеленки,
Соски, памперсы, игрушки:
Развивалки, погремушки.
В доме шумно, суетливо,
Иногда совсем крикливо.
Скажете: "Вот это хаос!" −
Вы не правы даже малость!
Это счастье, это радость,
Это нежных щечек сладость,
Глазок родненьких сиянье,
Бесконечность обожанья,
Теплых ручек потягушки,
Ножек славных попрыгушки.
Поздравляю вас с мальчишкой,
С милым маленьким сынишкой!
Пусть растет богатырем
Вам на радость с каждым днем!

Поздравления с рождением сына: открытки
Поздравления с рождением сына: открытки / Фото: Pinterest

Смотрите видео о детях, которые знают, что такое бизнес:

Ранее мы рассказывали, кого и когда поздравлять с днем ангела сентябре-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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