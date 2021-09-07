Новый 2022 год: чей это год по восточному гороскопу

Чей будет 2022 год: какого животного, символ, цвет, характеристика, точная дата по восточному календарю

2022 - год Черного Водяного Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Хотя до Нового года еще довольно далеко, многие люди начинают интересоваться, год кого, какого животного будет 2022 год по восточному календарю? Какой символ следующего года-2022 по китайскому гороскопу? Какой главный цвет будет у наступающего года? В чем встречать Новый 2022 год? Какая характеристика символа года 2022? На все эти важные вопросы читайте ответы в нашей статье.

2022 год – какого животного?

2022-й Новый год придет к нам под знаком Черного Водяного Тигра . Это третий знак в восточном гороскопе, который идет следом за Быком.

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Согласно древней легенде, двенадцать животных прибыли к Будде по его зову. Крыса заняла первое место лишь потому, что сумела перехитрить мощного и сильного Быка. А вот Тигр лишь на немного уступил Быку в скорости и сноровке, а потому ему достался третий год правления . Но с тех пор Бык и Тигр всегда и во всем соревнуются друг с другом.

Когда наступит год Тигра 2022: точная дата

Начало китайского и европейского годов отличаются друг от друга. Это объясняется тем, что дата восточного нового года непостоянна и привязана к лунному циклу .

Так китайский новый год, согласно лунному календарю, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния .

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В отличие от традиционного европейского, который ежегодно отмечается 1 января, год Черного Водяного Тигра наступит ровно через месяц, 1 февраля 2022 года, в 7 часов 45 минут по киевскому времени. А продлится год Тигра до 21 января 2023 года .

2022 год Черного Тигра: характеристика знака

Тигр на Востоке – это символ силы, мощи, благородства , вспыльчивости и опасности, хотя его нельзя отнести к злым животным. От этого знака можно ожидать великих свершений, но и не менее великих ошибок.

Тигр импульсивен, непреклонен, часто непредсказуем, так что аналогичные события могут происходить и в год его правления.

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Также не стоит забывать, что Тигр по природе своей – хищник и охотник , который питается не только слабыми и медленными представителями животного мира.

А вот благодаря действию Водной стихии 2022 года агрессивный характер Тигра может быть заметно смягчен и умиротворен, поскольку вода – стихия общения и коммуникаций.

Что надеть на встречу Нового года Тигра-2022

Встречая Новый 2022 год, желательно отдать предпочтение цветам наступающего года:

классический черный,

все оттенки синего и голубого,

серый,

белый.

Также приветствуются сочетание цветов тигриных расцветок:

оранжевый,

желтый,

белый,

черный.

Уместны украшения в водном стиле : металл, жемчуг, камни, волнообразные узоры, изображения рыб, морских звезд и других обитателей глубин.

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