Новый 2022 год: чей это год по восточному гороскопу

Хотя до Нового года еще довольно далеко, многие люди начинают интересоваться, год кого, какого животного будет 2022 год по восточному календарю? Какой символ следующего года-2022 по китайскому гороскопу? Какой главный цвет будет у наступающего года? В чем встречать Новый 2022 год? Какая характеристика символа года 2022? На все эти важные вопросы читайте ответы в нашей статье.
2022 год – какого животного?
2022-й Новый год придет к нам под знаком Черного Водяного Тигра . Это третий знак в восточном гороскопе, который идет следом за Быком.
Согласно древней легенде, двенадцать животных прибыли к Будде по его зову. Крыса заняла первое место лишь потому, что сумела перехитрить мощного и сильного Быка. А вот Тигр лишь на немного уступил Быку в скорости и сноровке, а потому ему достался третий год правления . Но с тех пор Бык и Тигр всегда и во всем соревнуются друг с другом.
Когда наступит год Тигра 2022: точная дата
Начало китайского и европейского годов отличаются друг от друга. Это объясняется тем, что дата восточного нового года непостоянна и привязана к лунному циклу .
Так китайский новый год, согласно лунному календарю, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния .
В отличие от традиционного европейского, который ежегодно отмечается 1 января, год Черного Водяного Тигра наступит ровно через месяц, 1 февраля 2022 года, в 7 часов 45 минут по киевскому времени. А продлится год Тигра до 21 января 2023 года .
2022 год Черного Тигра: характеристика знака
Тигр на Востоке – это символ силы, мощи, благородства , вспыльчивости и опасности, хотя его нельзя отнести к злым животным. От этого знака можно ожидать великих свершений, но и не менее великих ошибок.
Тигр импульсивен, непреклонен, часто непредсказуем, так что аналогичные события могут происходить и в год его правления.
Также не стоит забывать, что Тигр по природе своей – хищник и охотник , который питается не только слабыми и медленными представителями животного мира.
А вот благодаря действию Водной стихии 2022 года агрессивный характер Тигра может быть заметно смягчен и умиротворен, поскольку вода – стихия общения и коммуникаций.
Что надеть на встречу Нового года Тигра-2022
Встречая Новый 2022 год, желательно отдать предпочтение цветам наступающего года:
- классический черный,
- все оттенки синего и голубого,
- серый,
- белый.
Также приветствуются сочетание цветов тигриных расцветок:
- оранжевый,
- желтый,
- белый,
- черный.
Уместны украшения в водном стиле : металл, жемчуг, камни, волнообразные узоры, изображения рыб, морских звезд и других обитателей глубин.
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