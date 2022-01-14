Обрезание Господне-2022: тематические картинки и поздравления с церковным праздником

Сегодня православная церковь отмечает великий праздник Обрезание Господне: отправляйте поздравления родным, близким и друзьям

Обрезание Господне: картинки, открытки и поздравления с праздником / Фото: Коллаж: Сегодня

14 января, помимо Старого Нового года и Васильева дня, празднуется еще одна значимая дата – православный праздник – Обрезание Господне. Этот день имеет большое значение для верующих, поскольку не дает повода усомниться в том, что Христос был истинным человеком .

Святой Младенец, рожденный Девой Марией, на восьмой день после своего Рождения был подвержен ритуалу обрезания и получил имя Иисус, что означает Спаситель .

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Верующие традиционно поздравляют друг друга с этим великим праздником, желают истинной веры, спасения и Божьего благословления. Мы подготовили для вас красивые поздравления и тематические картинки в праздник Обрезания Господня , которые вы можете адресовать родным и близким людям.

Эффектные поздравления с праздником Обрезание Господне в стихах

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В день Обрезания Господня

Желаю мира и добра.

Душа открыта будет Богу,

Исполнена всегда тепла.



Чтоб в семьях был уют и радость,

Я благ земных желаю вам.

И в день святой, счастливый, чистый,

Откройте двери в сердца храм.

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Праздник Обрезание Господне: открытки и поздравления / Фото: pinterest

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Сегодня Обрезание Господне –

Четырнадцатого января,

Пускай царят уют и радость,

Откроется дорога в храм,

В этот святой, счастливый праздник

Я благ земных желаю вам!

Обрезание Господне: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

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Не только Старый Новый год сегодня,

Церковный праздник есть еще большой.

Он носит имя Обрезание Господне –

Так поспешим делиться добротой!

Чтобы родным и близким радость подарить,

И осознать какое счастье – жить!

Поздравления с Обрезанием Господним: тематические картинки / Фото: pinterest

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В день Обрезания Господня

Желаю мира и удачи.

Сердца скорей откройте Богу,

Любви и мира – не иначе!

Добрые пожелания в праздник Обрезания Господня: иконы и поздравления / Фото: pinterest

Обрезание Господне: добрые поздравления в прозе

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В день Обрезания Господнего от всего сердца желаю вам мира за окном и счастья в доме, искренних молитв и Божьей благодати, свершения лучших желаний, благополучия в семье, взаимности в чувствах, открытости и великодушия, радости и крепкой веры.

Обрезания Господня: поздравления / Фото: pinterest

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Поздравляю вас со светлым праздником – Обрезанием Господним! В этот великий богоугодный день желаю вспомнить о принятии Бога во всех Его проявлениях. Пусть чистыми будут ваши помыслы, пусть светом наполнятся души, пусть пребудет любовь в сердце и блаженство сохранится в вашей жизни!

Картинки и открытки в праздник Обрезания Господня 14 января / Фото: pinterest

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