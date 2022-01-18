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Общий гороскоп на сегодня, 18 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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18 января, 00:10
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Что ждет людей в этот вторник – каким знакам Зодиака повезет, а каким лучше проявлять осторожность

Сегодня ночью было полнолуние. Или как пишут в классических текстах по астрологии, Луна противостояла Солнцу.

Солнце – это разум, энергия, активность. Луна – эмоции, интуиция. Их противостояние означает, что разум и чувства не в гармонии друг с другом. Так часто бывает в полнолуние.

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В такие дни сложно довести начатое до конца. Вас все время отвлекают мелочи, разговоры и какие-то внутренние переживания.

Люди могут поступать непоследовательно. Не всегда держат слово, могут опаздывать и легко раздражаются по мелочам.

В полнолуние часто обостряется интуиция. Вы что-то чувствуете, например, необъяснимый страх или тревогу. Не факт, что стоит к своим предчувствиям сейчас относиться серьезно.

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Еще в такие дни, как сегодняшний, люди склонны все драматизировать, сгущать краски.

День подходит для привычных дел, которые не требуют спешки. Не стоит торопиться, все лучше обдумать, как следует. Хорошо завершать длинные, скучные дела, составлять отчеты.

Полезно убирать дома, мыть полы, окна, выбрасывать ненужные вещи. Неплохо также навести порядок на своем рабочем месте в офисе.

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Полезно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. Противопоказаны излишества в еде, хорошо сесть на диету.

День может быть очень неплох для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб.

Не слишком хороший день для Близнецов, Львов и Весов. У Близнецов могут быть убытки, неожиданные расходы.

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Ольга Дударенко
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