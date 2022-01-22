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Общий гороскоп на сегодня, 22 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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22 января, 00:10
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Что ждет людей в эту субботу – каким знакам Зодиака повезет, а каким лучше проявлять осторожность

Впереди у нас – очень неплохой, позитивный день. Люди просыпаются с ощущением свободы. Что и не удивительно, ведь сегодня выходной. И весь день у них много позитивной энергии, здорового юмора и бодрости.

А у некоторых счастливчиков вообще может быть чувство, что растут крылья. Может казаться, что все преграды по плечу. Также люди сегодня склонны поддерживать и приободрять друг друга.

День счастлив для любых начинаний. Даром, что выходной. Вы многое успеете сделать, побываете в разных местах. Будет много хороших впечатлений.

Единственное для чего этот день не подходит – для нудной, рутинной работы. Так что если вы проснулись с мыслью, что неплохо бы сделать генеральную уборку, но мысль эта вас не вдохновляет, лучше уборку отложите. Успеется…

Не сидите сегодня дома, больше времени проводите в компании. Человеку требуется общение.

Хороший день для свиданий, признаний в любви. И для секса день тоже очень ничего. Открывать в сексе что-то новое, воплощать свои фантазии, получать новые, яркие впечатления – сегодня прекрасный момент для всего такого.

Плохо выяснять отношения – и с любимым человеком, и с друзьями. Если вам говорят комплименты, а вы в ответ говорите колкости, язвите – у вас будут неудачи и размолвки. Но сегодня редко кто склонен так поступать.

А еще сегодня плохо врать. Ложь ведет к проблемам и потерям.

В медицинском плане день скорее хороший. Но лучше не начинать сложные медицинские процедуры. Например, если есть возможность отложить операцию, то лучше это сделать.

Лучше сегодня не есть мясо. Вообще умеренность в еде – сегодня только на пользу.

Отличный момент, чтобы отправиться в путь, начать поездку. Фортуна сейчас на стороне путешественников, туристов. Также повезет тем, кто проявляет любопытство.
Больше других повезет Тельцам, Девам и Козерогам.

А вот Овнам, Близнецам и Весам лучше без нужды не рисковать. Этим знакам также следует быть внимательным за рулем.

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