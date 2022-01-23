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Общий гороскоп на сегодня, 23 января – астролог о том, будет ли день счастливым, кому повезет больше других

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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23 января, 00:10
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Что ждет людей в это воскресенье – каким знакам Зодиака повезет, а каким лучше проявлять осторожность

Сегодня день, когда обстоятельства вокруг вас могут стремительно меняться. Если вчера вам не повезло, были какие-то проблемы и трения, сегодня удастся все исправить, добиться согласия, помириться.

День легкий в эмоциональном плане и связан с хорошим настроением. А еще расположение светил подталкивает человека к сумасбродным поступкам. А может и не сумасбродным – а скорее благородным и альтруистичным. Помогать другим, делать добро бескорыстно – это тема сегодняшнего дня. И во всем этом нет ничего плохого.

Сегодня день, когда хорошо бороться с собственной скупостью, нерешительностью, чрезмерной осторожностью. Сегодня между людьми могут устанавливаться совершенно особые, доверительные отношения – если эти люди объединены общими взглядами на жизнь, стремлениями.

При всех этих плюсах, день связан с ответственностью. Если вы пообещали другому что-то сегодня сделать, вы обязательно должны исполнить обещание. Иначе последует цепь потерь и проблем.

А еще день связан с духовным наставничеством. Хорошо если рядом с вами человек, который является для вас авторитетом и с которого можно брать пример. Общение с таким человеком может помочь разобраться в будущем, правильно спланировать ближайшие действия, добиться успеха в работе.

Вообще сегодня плохо проводить время в одиночестве. Нужна компания. Но лучше бы это была компания достойных людей, а не шалопаев и хулиганов.

День удачен для романтических свиданий и любых других любовных дел. Отношения в семье также могут укрепиться. Один минус: может быть близкие хотят, чтобы вы проводили с ними больше времени. А у вас такой возможности нет.

Больше всего сегодня повезет Близнецам, Весам, Водолеям.

Не слишком удачен этот день для Раков, Скорпионов и Рыб. Это особенно касается личной сферы: может быть непонимание с друзьями, раздражительность. Возможно, вы почувствуете, что на вас слишком давят.

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