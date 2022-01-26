Общий гороскоп на сегодня, 26 января – чего ждать от влияния Марса и Урана одновременно

В делах может быть хаос, не исключены ссоры – астролог дает советы, как избежать проблем в эту среду

Сегодня две планеты сильнее других – Марс и Уран. И обе эти планеты непростые – вызывают раздражение, агрессию, могут спутать планы.



В делах могут происходить стремительные перемены. Может появиться ощущение, что вы не контролируете ситуацию.



Отсюда еще один минус сегодняшнего дня: вы можете что-то сломать, не рассчитав силы. Например, мелкие хрупкие вещи. Или даже отношения с близкими.



Поэтому сегодня лучше себя контролировать. Не нужно давить на окружающих, нельзя грубо шутить и проявлять цинизм.



День плох для свиданий. Особенно если вы намерены настаивать на чем-то во взаимоотношениях с любимым человеком или ревновать.



Но сегодня также день, когда перед кем-то открываются новые возможности. Поэтому день все-таки очень интересный. У человека может открыться второе дыхание. После нервного периода дела вдруг начинают осуществляться легко и быстро. В голову приходят светлые мысли.



Удача на стороне Раков, Скорпионов и Козерогов.



Овнам, Близнецам и Стрельцам требуется сегодня осмотрительность и терпение.

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