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Общий гороскоп на сегодня, 26 января – чего ждать от влияния Марса и Урана одновременно

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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26 января, 00:10
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В делах может быть хаос, не исключены ссоры – астролог дает советы, как избежать проблем в эту среду

Сегодня две планеты сильнее других – Марс и Уран. И обе эти планеты непростые – вызывают раздражение, агрессию, могут спутать планы.

В делах могут происходить стремительные перемены. Может появиться ощущение, что вы не контролируете ситуацию.

Отсюда еще один минус сегодняшнего дня: вы можете что-то сломать, не рассчитав силы. Например, мелкие хрупкие вещи. Или даже отношения с близкими.

Поэтому сегодня лучше себя контролировать. Не нужно давить на окружающих, нельзя грубо шутить и проявлять цинизм.

День плох для свиданий. Особенно если вы намерены настаивать на чем-то во взаимоотношениях с любимым человеком или ревновать.

Но сегодня также день, когда перед кем-то открываются новые возможности. Поэтому день все-таки очень интересный. У человека может открыться второе дыхание. После нервного периода дела вдруг начинают осуществляться легко и быстро. В голову приходят светлые мысли.

Удача на стороне Раков, Скорпионов и Козерогов.

Овнам, Близнецам и Стрельцам требуется сегодня осмотрительность и терпение.

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