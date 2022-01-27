Общий гороскоп на сегодня, 27 января – день, когда стоит просто поговорить

После нескольких эмоциональных дней наступает передышка. Астролог посоветовал, как использовать энергии четверга с максимальной пользой

Этот четверг будет спокойным днем. Но этот день не слишком хорош для общения. Может быть люди устали от жесткой энергетики, которая преобладала в начале недели. И предпочитают перевести дух, занимаясь будничными делами и разбираясь в себе.



Полезнее проводить время в одиночестве, медитировать, наслаждаться природой. Вы можете найти ответы на важные вопросы, которые вас беспокоят.



Сегодня однозначно плохо начинать новые дела. Не слишком удачный момент, чтобы отправляться в дорогу, а также планировать семейные дела.



Не рекомендуется принимать решения стремительно, поспешно. Все надо обдумывать, взвешивать.



Полезно рассуждать о политике, философии, ходить в церковь, давать милостыню и помогать хорошим людям. Впрочем, это всегда полезно.



Очень хорошо начинать курс лечения, заниматься профилактикой, ходить к доктору. Интуиция может вам подсказывать нечто важное.



Удача сегодня на стороне Овнов, Львов и Стрельцов.



Тельцам, Скорпионам, Козерогам требуется осмотрительность.

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