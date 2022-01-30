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Общий гороскоп на сегодня, 30 января – исправьте все свои ошибки

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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30 января, 00:10
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В это воскресенье, судя по прогнозу астролога, человек может многого добиться. Но для этого ему надо победить лень

Сегодня – хороший, и главное важный день. Он связан с планетой Сатурн, знаком Козерога и с предстоящим новолунием – хотя оно будет 1 февраля.

Суть в том, что сегодня можно исправить допущенные ошибки, чтобы они не довлели над вами в следующий лунный месяц: подтянуть свои дела, раздать долги, извиниться перед тем, кого обидели.

Причем, сегодня – последняя такая возможность. Проблемы, которые вас достают сегодня, но остались нерешенными, так и будут давить на вас весь февраль.

День хорош для самоанализа: обдумайте, что вам мешает жить счастливо? Как эти проблемы устранить? Составьте себе соответствующий план, пусть он и не на один день – а на месяц и даже больше.

Подумайте, какую часть этого плана вы сможете сегодня осуществить. Важно начать все дела именно сегодня. Разбейте весь путь к цели на такие же короткие временные отрезки. И дело пойдет!

Точно так же сегодня надо планировать и любые другие дела, поскольку в это воскресенье судьба покровительствует людям, которые медленно, но неуклонно продвигаются к цели.

И не ленитесь. Лень сегодня – худший из пороков.

Также стоит сегодня заняться здоровьем. Отличный момент. Что вас беспокоит – гиподинамия, лишний вес, вредные привычки. Начните борьбу со всем этим именно сегодня.

Также в это воскресенье рекомендуется беречь зрение. Читайте при неярком свете, меньше смотрите телевизор, больше времени проводите на свежем воздухе.

Знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача: Тельцы, Раки, Козероги.

А вот Близнецам, Львам, Весам нужно быть сдержанными и воздержаться от риска.

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