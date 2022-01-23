Общий гороскоп на завтра, 24 января: кому повезет и чего нельзя делать

Что надо иметь в виду, строя планы на понедельник – астролог подготовил советы

Завтра звезды советуют сделать остановку и все основательно обдумать. Вероятно, вы что-то делаете не так, поэтому и не можете добиться тех результатов, на которые рассчитываете. Важно найти ошибки и потом устранить их. Прогресс в делах неочевиден. Хотя кое-кому может повезти.

Настроение: может быть немного грустным, подавленным.

Карьера, работа: прогресс в делах маловероятен. Лучше не спорить с начальством.

Ваши финансы: нейтральный день, можно совершать любые покупки.

Общение: полезно больше времени проводить в одиночестве. Не все советы от друзей и коллег заслуживают того, чтобы им следовать.

Любовь, свидания: неблагоприятный момент, лучше выбрать другой день для сердечных дел.

Семья: может возникнуть легкая отчужденность в отношениях с родственниками. Не лезьте в душу близкому человеку, особенно если он не просит.

Здоровье: самочувствие может ухудшиться. Люди легче обычного выбиваются из сил, быстрее накатывает усталость и сонливость.

Счастливые цвета в одежде: синий, голубой, желтый.

Камни-талисманы: агат, сапфир, синяя яшма, нефрит.

Сны на завтра: могут оказаться вещими.

Знаки, которым будет сопутствовать удача: Овны, Львы, Весы.

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