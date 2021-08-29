Ореховый Спас-2021: лучшие картинки, открытки и поздравления

Поздравляем с великим церковным и народным праздником: Ореховым, Хлебным и Полотняным Спасом 29 августа

Ореховый Спас: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

29 августа православные украинцы отмечают Ореховый Спас-2021, завершающий третий праздник в череде летних Спасов. Он также называется Хлебный Спас, Холщовый Спас, Нерукотворный Спас, Холодный Спас.

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Мы собрали для вас эффектные картинки, красивые открытки, добрые стихи и пожелания в Ореховый Спас-2021. Не забудьте поздравить родных, близких, друзей, коллег с Ореховым и Хлебным Спасом.

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Ореховый Спас: красивые поздравления в стихах

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Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

Ореховый Спас: поздравления / Фото: bonnycards

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Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.



Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

Ореховый Спас: поздравления / Фото: bonnycards

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Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

Ореховый Спас: поздравления / Фото: bonnycards

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Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали,

Чтоб Он вас хранил неустанно

Всех близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

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Ореховый Спас: поздравления / Фото: bonnycards

С Ореховым Спасом: эффектные пожелания в прозе

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В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

Ореховый Спас: поздравления / Фото: bonnycards

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Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неприятностей и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех надежной и прочной скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

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