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Ореховый Спас: что нести в церковь

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 августа, 13:57
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На Ореховый Спас 29 августа верующие обязательно приносят в храм на освящение хлеб и орехи, а еще плоды из нового урожая
Что святят на Ореховый и Хлебный Спас
Что святят на Ореховый и Хлебный Спас / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 29 августа православные отмечают последний Третий летний Спас, который также именуется Ореховый или Хлебный Спас. В этот день принято освящать продукты, которые затем можно вкушать. Что положено нести в церковь, читайте в нашей статье.

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К этому дню как раз созревали лесные орехи лещина, а потому праздник так назывался.

Праздник Орехового Спаса установлен в память событий, когда в Константинополь был перенесен Нерукотворный образ Христа на холсте. А потому еще одно название дня – Спас на полотне, Нерукотворный Спас или Полотняный Спас.

Кроме того, Ореховым Спасом завершается двухнедельный Успенский пост, так что на него уже не распространяется запрет скоромной еды.

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Что святят на Ореховый Спас в церкви

  • В старину люди освящали в церкви лен, прядево и полотно , которые использовали не только для изготовления одежды, но и при лечении болезней, а также гаданиях.
  • А вот до наших дней сохранилась традиция нести в храм ореховые ветви и листья для целебных настоек.
  • Также в церковь несут орехи , которые после освящения можно есть и раздавать в виде гостинцев.
  • Помимо лещины на Ореховый Спас можно приносить любые орехи – грецкие, арахис, фисташки и др.
  • Зерно и хлеб нового урожая после ритуала освящения можно употреблять в пищу.
  • По традиции люди кладут в корзинки яблоки, виноград, мед и другие природные дары, черед которых уже наступил ранее, на Медовый и Яблочный Спас.
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Помимо продуктов на Третий Спас перед осенью святят новые колодцы , чистят источники, пьют воду. Проводятся ритуалы: люди обходят колодцы кругами, как бы замыкая теплое время года.

В этот день принято печь пироги из зерна нового урожая. Издавна хозяйки готовили на Хлебный Спас разнообразную выпечку с фруктами, овощами, грибами, мясом и рыбой. Во главе стола всегда были хлеб, орехи, мед и яблоки – это главные праздничные блюда.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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