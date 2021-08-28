Ореховый Спас: что нести в церковь

На Ореховый Спас 29 августа верующие обязательно приносят в храм на освящение хлеб и орехи, а еще плоды из нового урожая

Что святят на Ореховый и Хлебный Спас / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 29 августа православные отмечают последний Третий летний Спас, который также именуется Ореховый или Хлебный Спас. В этот день принято освящать продукты, которые затем можно вкушать. Что положено нести в церковь, читайте в нашей статье.

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К этому дню как раз созревали лесные орехи лещина, а потому праздник так назывался.

Праздник Орехового Спаса установлен в память событий, когда в Константинополь был перенесен Нерукотворный образ Христа на холсте. А потому еще одно название дня – Спас на полотне, Нерукотворный Спас или Полотняный Спас.

Кроме того, Ореховым Спасом завершается двухнедельный Успенский пост, так что на него уже не распространяется запрет скоромной еды.

Что святят на Ореховый Спас в церкви

В старину люди освящали в церкви лен, прядево и полотно , которые использовали не только для изготовления одежды, но и при лечении болезней, а также гаданиях.

, которые использовали не только для изготовления одежды, но и при лечении болезней, а также гаданиях. А вот до наших дней сохранилась традиция нести в храм ореховые ветви и листья для целебных настоек.

для целебных настоек. Также в церковь несут орехи , которые после освящения можно есть и раздавать в виде гостинцев.

, которые после освящения можно есть и раздавать в виде гостинцев. Помимо лещины на Ореховый Спас можно приносить любые орехи – грецкие, арахис, фисташки и др.

Зерно и хлеб нового урожая после ритуала освящения можно употреблять в пищу.

после ритуала освящения можно употреблять в пищу. По традиции люди кладут в корзинки яблоки, виноград, мед и другие природные дары, черед которых уже наступил ранее, на Медовый и Яблочный Спас.

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Помимо продуктов на Третий Спас перед осенью святят новые колодцы , чистят источники, пьют воду. Проводятся ритуалы: люди обходят колодцы кругами, как бы замыкая теплое время года.

В этот день принято печь пироги из зерна нового урожая. Издавна хозяйки готовили на Хлебный Спас разнообразную выпечку с фруктами, овощами, грибами, мясом и рыбой. Во главе стола всегда были хлеб, орехи, мед и яблоки – это главные праздничные блюда.

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