Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Осеннее равноденствие-2021: главные ритуалы и приметы дня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 сентября, 06:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для молодости и красоты в этот день издавна умывались росой на рассвете, а чтобы деньги не переводились, их нужно трижды пересчитать.
Ритуалы Дня осеннего равноденствия
Ритуалы Дня осеннего равноденствия / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 сентября, в 22 часа 21 минуту по киевскому времени произойдет осеннее равноденствие в 2021 году.

Издавна дни редких астрономических явлений – равноденствия и солнцестояния – считались особенными и наделялись магическими свойствами.

Реклама

На какие приметы в этот день люди обращали внимание, как судили о погоде на осень и зиму, какие ритуалы проводили для улучшения жизни, привлечения богатства, здоровья и красоты, читайте в нашей статье.

Читайте также:

Ритуалы Дня осеннего равноденствия

К этому дню был приурочен значимый церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который проводился 21 сентября. Он был посвящен сбору урожая плодов, переносу пчелиных ульев на зимовку, завершению полевых работ.

Реклама

Люди обязательно ходили в церковь, молились Божьей Матери и благодарили ее за щедрость, а природу – за плодородие.

Затем устраивались шумные празднества с народными гуляниями и застольями. После этого дня народные сборища перемещались с улицы в дома в виде посиделок.

Читайте также:

Реклама

В День осеннего равноденствия проводились обряды и совершались ритуалы на благополучие, здоровье, счастливую семейную жизнь.

  • Девушки до восхода солнца в этот день умывались родниковой водой, чтобы быть молодыми, красивыми и приворожить жениха.
  • Родители обливали детей прямо на пороге дома, чтобы те росли здоровыми и сильными.
  • В очагах гасили старый огонь, а на его месте разжигали новый – таким образом начался новый цикл.
  • С огнем был связан еще один ритуал: старые вещи сжигали, чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и печали уходящего года.
  • Если трижды пересчитать все деньги, то можно разбогатеть.
  • А вот только одалживать в этот день – плохая примета.
  • Чтобы желание сбылось, нужно загадать его на огонь. Эта стихия особенно сильная в такой день.

Читайте также:

Приметы в День осеннего равноденствия

  • Какая погода на равноденствие, такой будет и вся осень.
  • Если птицы летят строго на юг – зима в этом году будет морозной и суровой.
  • Заметили, что у ивы начала опадать листва, значит, приближается морозная зима.
  • Если дикие животные полиняли рано – скоро ждать холодов.
  • Чем больше ягод на рябине, тем холоднее зима.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы рассказывали, когда будут магнитные бури в сентябре 2021 года: прогноз на месяц.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять