Осеннее равноденствие-2021: главные ритуалы и приметы дня

Для молодости и красоты в этот день издавна умывались росой на рассвете, а чтобы деньги не переводились, их нужно трижды пересчитать.

Ритуалы Дня осеннего равноденствия / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 сентября, в 22 часа 21 минуту по киевскому времени произойдет осеннее равноденствие в 2021 году.

Издавна дни редких астрономических явлений – равноденствия и солнцестояния – считались особенными и наделялись магическими свойствами.

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На какие приметы в этот день люди обращали внимание, как судили о погоде на осень и зиму, какие ритуалы проводили для улучшения жизни, привлечения богатства, здоровья и красоты, читайте в нашей статье.

Ритуалы Дня осеннего равноденствия

К этому дню был приурочен значимый церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который проводился 21 сентября. Он был посвящен сбору урожая плодов, переносу пчелиных ульев на зимовку, завершению полевых работ.

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Люди обязательно ходили в церковь, молились Божьей Матери и благодарили ее за щедрость, а природу – за плодородие.

Затем устраивались шумные празднества с народными гуляниями и застольями. После этого дня народные сборища перемещались с улицы в дома в виде посиделок.

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В День осеннего равноденствия проводились обряды и совершались ритуалы на благополучие, здоровье, счастливую семейную жизнь.

Девушки до восхода солнца в этот день умывались родниковой водой , чтобы быть молодыми, красивыми и приворожить жениха.

, чтобы быть молодыми, красивыми и приворожить жениха. Родители обливали детей прямо на пороге дома, чтобы те росли здоровыми и сильными.

прямо на пороге дома, чтобы те росли здоровыми и сильными. В очагах гасили старый огонь , а на его месте разжигали новый – таким образом начался новый цикл.

, а на его месте разжигали новый – таким образом начался новый цикл. С огнем был связан еще один ритуал: старые вещи сжигали , чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и печали уходящего года.

, чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и печали уходящего года. Если трижды пересчитать все деньги , то можно разбогатеть.

, то можно разбогатеть. А вот только одалживать в этот день – плохая примета.

в этот день – плохая примета. Чтобы желание сбылось, нужно загадать его на огонь. Эта стихия особенно сильная в такой день.

Приметы в День осеннего равноденствия

Какая погода на равноденствие, такой будет и вся осень.

Если птицы летят строго на юг – зима в этом году будет морозной и суровой.

Заметили, что у ивы начала опадать листва, значит, приближается морозная зима.

Если дикие животные полиняли рано – скоро ждать холодов.

Чем больше ягод на рябине, тем холоднее зима.

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