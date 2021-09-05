Осеннее равноденствие-2021: когда состоится и чем интересно

Равноденствие в 2021 году практически совпадает с сентябрьским полнолунием, так что в этот период будет очень красивая Луна.

Осеннее равноденствие пройдет при полнолунии / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда будет осеннее равноденствие в 2021 году? Чем примечательно это астрономическое явление осенью нынешнего года? Что означает равноденствие? На какие интересные особенности стоит обратить внимание? Эти и другие факты о равноденствии узнайте в нашей статье.

Реклама

Читайте также: Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года в Украине

Осеннее равноденствие-2021: точная дата и время

Каждый год день осеннего равноденствия может отличаться на сутки и выпадать то ли на 22-е, то ли на 23-е число сентября.

В нынешнем году осеннее равноденствие произойдет 22 сентября в 22 часа 21 минутупо киевскому времени.

Примечательно, что в 2021 году как раз накануне дня осеннего равноденствия, 21-го числа, состоится сентябрьское полнолуние, которое в народе получило название Кукурузная луна. Так что после заходя Солнца мы сможем наблюдать красивую полную Луну.

Что значит осеннее равноденствие: интересные факты

Равноденствие осенью – это момент, когда центр Солнца в своем движении по эклиптике, видимом для Земли, пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное .

. В день осеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая осень . А вот южная часть Земли, наоборот, в этот день встречает астрономическую весну.

. А вот южная часть Земли, наоборот, в этот день встречает астрономическую весну. Начиная с самого продолжительного дня летнего солнцестояния, который был 21 июня, световой день в Северном полушарии постепенно уменьшается, а вот длина ночи, напротив – растет. В день осеннего равноденствия эти величины ненадолго сравняются. А далее день продолжит уменьшаться – до момента зимнего солнцестояния.

– до момента зимнего солнцестояния. Как понятно из названия, в равноденствие день равен ночи . И по математическим подсчетам, эти периоды составляют по 12 часов, т.е. по половине суток.

. И по математическим подсчетам, эти периоды составляют по 12 часов, т.е. по половине суток. А вот по законам физики, фактическое дневное время в этот день немного длиннее ночи. Это происходит из-за оптического явления рефракции и особенностей преломления солнечных лучей в атмосфере.

Реклама

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы рассказывали, когда будут магнитные бури в сентябре 2021 года: прогноз на месяц.