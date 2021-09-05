Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Осеннее равноденствие-2021: когда состоится и чем интересно

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 сентября, 19:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Равноденствие в 2021 году практически совпадает с сентябрьским полнолунием, так что в этот период будет очень красивая Луна.
Осеннее равноденствие пройдет при полнолунии
Осеннее равноденствие пройдет при полнолунии / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда будет осеннее равноденствие в 2021 году? Чем примечательно это астрономическое явление осенью нынешнего года? Что означает равноденствие? На какие интересные особенности стоит обратить внимание? Эти и другие факты о равноденствии узнайте в нашей статье.

Реклама

Читайте также:

Осеннее равноденствие-2021: точная дата и время

Каждый год день осеннего равноденствия может отличаться на сутки и выпадать то ли на 22-е, то ли на 23-е число сентября.

В нынешнем году осеннее равноденствие произойдет 22 сентября в 22 часа 21 минутупо киевскому времени.

Примечательно, что в 2021 году как раз накануне дня осеннего равноденствия, 21-го числа, состоится сентябрьское полнолуние, которое в народе получило название Кукурузная луна. Так что после заходя Солнца мы сможем наблюдать красивую полную Луну.

Что значит осеннее равноденствие: интересные факты

  • Равноденствие осенью – это момент, когда центр Солнца в своем движении по эклиптике, видимом для Земли, пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.
  • В день осеннего равноденствия в Северном полушарии начинается астрономическая осень. А вот южная часть Земли, наоборот, в этот день встречает астрономическую весну.
  • Начиная с самого продолжительного дня летнего солнцестояния, который был 21 июня, световой день в Северном полушарии постепенно уменьшается, а вот длина ночи, напротив – растет. В день осеннего равноденствия эти величины ненадолго сравняются. А далее день продолжит уменьшаться – до момента зимнего солнцестояния.
  • Как понятно из названия, в равноденствие день равен ночи. И по математическим подсчетам, эти периоды составляют по 12 часов, т.е. по половине суток.
  • А вот по законам физики, фактическое дневное время в этот день немного длиннее ночи. Это происходит из-за оптического явления рефракции и особенностей преломления солнечных лучей в атмосфере.
Реклама

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы рассказывали, когда будут магнитные бури в сентябре 2021 года: прогноз на месяц.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
30 августа - 5 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять