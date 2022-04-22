Пасха-2022: что категорически нельзя делать

В день Воскресения Христова нельзя ругаться, проклинать и осуждать других людей.

Главные традиции и запреты Пасхи / Фото: pexels.com

Совсем скоро, в воскресенье, 24 апреля, весь православный мир будет отмечать самый главные праздник в году – светлую Пасху-2022 .

Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Она знаменует светлое Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов.

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Издавна на Пасху люди соблюдать христианские и народные традиции . Как правильно себя вести и что категорически нельзя делать в праздник Воскресения Христова, узнайте в нашей статье.

Пасха: что нельзя делать

Празднование Пасхи / Фото: Pinterest

В Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот. А потому в праздник вообще нельзя заниматься работой по дому , убирать, стирать, готовить, шить, вышивать – все нужно делать заранее.

, убирать, стирать, готовить, шить, вышивать – все нужно делать заранее. Также категорически нельзя работать в саду , огороде, на приусадебном участке, строить, забивать гвозди, пилить, копать, садить растения и т.д.

, огороде, на приусадебном участке, строить, забивать гвозди, пилить, копать, садить растения и т.д. Под запретом шумное празднование Пасхи и увеселительные мероприятия. Это радостный семейный праздник, который лучше встретить в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке.

Пасхи и увеселительные мероприятия. Это радостный семейный праздник, который лучше встретить в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке. В день Пасхи нельзя пребывать в плохом настроении , думать о негативе, грустить или ссориться, желать людям зла, лгать, мстить, сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

, думать о негативе, грустить или ссориться, желать людям зла, лгать, мстить, сквернословить, сплетничать, осуждать других людей. В этот день нельзя венчаться и крестить детей , а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести на другое время.

, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести на другое время. С праздничного пасхального стола нельзя выбрасывать то, что было освящено в храме , к примеру, скорлупу от крашенок или остатки куличей. Их можно скормить животным, сжечь или закопать.

, к примеру, скорлупу от крашенок или остатки куличей. Их можно скормить животным, сжечь или закопать. В этот день нельзя выносить и отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги , потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие. Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище , проводить панихиды и скорбеть об умерших. Для этого есть специальные поминальные дни.

Ранее мы рассказывали, как можно интересно и ярко украсить пасхальные куличи к празднику. Также мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес. А еще объясняли, как ежегодно рассчитывать переходящие праздники по пасхальному календарю.