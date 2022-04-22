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Пасха-2022: главные ритуалы, обычаи и приметы праздника

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22 апреля, 19:10
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Если пасхальный кулич хорошо поднялся и получился вкусным – год пройдет благополучно и счастливо.
Главные обычаи и приметы праздника Пасхи
Главные обычаи и приметы праздника Пасхи / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня, freepik.com

Пасха-2022 – это главный церковный праздник, который чествуется в христианском мире. Воскресение Христово является символом вечной Жизни, победы над Смертью и очищения от грехов. В нынешнем году Пасха наступит 24 апреля.

В этот праздник на первый план выходят такие общие для всех людей ценности как добро, милосердие, сострадание. Издавна у Пасхи сложились свои народные обычаи и ритуалы , а также интересные приметы, о которых мы расскажем в нашей статье.

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Пасха: история праздника

Согласно церковным канонам, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни. На рассвете женщины-мироносицы пришли к гробу Господнему, но увидели отваленный в сторону камень и пустую пещеру.

Воскресение Иисуса Христа
Воскресение Иисуса Христа / Фото: Pinterest

Женщины не верили своим глазам, но им явился ангел и возвестил о великом чуде : "Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он Воскрес!" На протяжении нескольких дней воскресший Иисус поочередно являлся мироносицам и своим ученикам, а на сороковой день вознесся на небо.

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Вера людей в чудесное Воскресение Господа из мертвых является главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.

Пасхальные традиции и приметы

Праздник светлой Пасхи у многих людей ассоциируется с ароматом сдобной выпечки, нарядными пасками, писанками, а также символичным приветствием"Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!"

По тому, насколько у хозяйки получались пышными и вкусными пасхальные куличи , судили о благополучии и здоровье всей семьи на будущий год. Если паска высокая и вкусная, то и год будет счастливым. А если тесто не подошло – к неприятностям.

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На Пасху принято ходить в церковь – освящать праздничную корзину с куличом, яйцами, колбасой и другими продуктами.

Праздничный стол, за которым после церкви собирается вся семья, должен быть накрыт богато и разнообразно – тогда и год будет сытым.

Во время христосования люди старались погадать о своем благополучии: у кого крашенка окажется крепче всех и разобьется самой последней, тот будет удачливым весь год.

Если семью часто постигали неприятности и ссоры, то на Пасху делали ритуал для восстановления мира . Скатывали с горки красное яйцо и проговаривали: "Как это яичко с горы скатилось, так и горе меня отпустило. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва на Пасху о здоровье и благополучии во время колокольного звона обещала удачу всей семье на год: "Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь".

Пасха: главные символы праздника

Символы Пасхи выражают обновление и возрождение к новой жизни.

Традиции Пасхи
Традиции Пасхи / Фото: Pinterest

  • Благодатный огонь – это Свет Божий, который просвещает народы. После прибытия из Иерусалима священнослужители разносят пасхальный огонь по всем храмам. А веряне зажигают от него свои свечи и ставят дома под иконами. Важно донести свечи зажженными – тогда весь год будет удача.
  • Во время разговения после Великого поста происходит Пасхальная трапеза , которую положено начинать с освященных в храме продуктов: кулича, крашенок и творожной пасхи.
  • Пасхальные яйца , писанки и крашенки означают Гроб Господень и символизируют возникновение жизни. Снаружи яйцо выглядит мертвым, но внутри него зарождается новая жизнь.
  • Пасхальный кулич символизирует тело Христа, красное вино – кровь, а творожная пасха – это Небесный Сион или счастливый и радостный Господень город, куда стремятся попасть верующие.

Ранее мы рассказывали, как можно интересно и ярко украсить пасхальные куличи к празднику. Также мы рассказывали, почему на Пасху говорят Христос Воскрес. А еще объясняли, как ежегодно рассчитывать переходящие праздники по пасхальному календарю.

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