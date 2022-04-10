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Почему на Пасху освящают паски и яйца

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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10 апреля, 16:47
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Кулич, как и крашеные яйца, символизирует Воскресение Христа Спасителя
На Пасху освящают паски и яйца
На Пасху освящают паски и яйца / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Православная Пасха-2022 наступит 24 апреля. К этому празднику принято готовить паски, крашенки и творожные пасхи, а также освящать их в церкви.

Откуда пошла такая традиция, что символизируют паски и писанки, почему их освящают в храмах, узнайте в нашей статье.

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Почему на Пасху пекут куличи

Пышный и мягкий кулич, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы. Это не просто сладкий кекс, который может приготовить каждый. Паска, в первую очередь, – символ Воскресения Христа; воспоминание о том, как Иисус Христос собрался с апостолами после своего воскресения – было принято, что на среднее место за столом не садились, а ставили туда кусочек хлеба.

Спустя некоторое время эта традиция перекочевала под своды церкви, где такой хлеб для Христа стали называть по-гречески "артос" и оставлять его на отдельном столике.

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Во время праздничных крестных ходов в Седмицу артос обносили вокруг храма, а после утренней субботней службы раздавали прихожанам. Поскольку семья у христиан считается Малой Церковью, вскоре артос вошел в каждый дом и стал называться привычным для нас куличом.

Что означают яйца на Пасху

Крашенки на Пасху
Крашенки на Пасху / Фото: Pixabay

Крашенки – еще один символ Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

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Их вручают всем гостям, подают нищим, берут с собой в церковь для освящения. Согласно церковным правилам, красить яйца нужно в Чистый четверг или Великую Субботу.

В наши дни пасхальные яйца окрашивают как луковой шелухой, свекольным соком и куркумой, так и промышленными красителями. Яйца лучше выбирать одинаковой формы и размера, чтобы они наряднее смотрелись на праздничном столе.

Какую еду можно освящать на Пасху

В церковь обязательно берут паску и крашенки
В церковь обязательно берут паску и крашенки / Фото: freepik.com

Куличи, творожные пасхи, яйца, мясо и вино – вот продукты, которые верующие по обычаю приносят в церковь для освящения. Таким образом разрешается закончить Великий пост, который в 2022 году длится с 7 марта по 23 апреля.

Разговление 24 апреля начинается либо яйцами, либо кусочком кулича или творожной пасхи. Поэтому нести в церковь нужно в первую очередь именно этот набор.

Ранее мы публиковали детальный православный календарь церковных праздников и постов в апреле-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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