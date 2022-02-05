Полезно учиться и строить планы – краткий гороскоп на завтра, 6 февраля для всех знаков Зодиака

Овны будут хвастаться своими достижениями и может быть что-то отпразднуют.
Тельцы о чем-то сожалеют. Или им кажется, что они взялись за дело, которое им не по силам (Тельцам все по силам).
Близнецы проведут день в обществе друзей. Кто-то будет вас воспитывать и читать мораль.
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Раки, вы будете ждать чего-то желанного и заслуженного. Но может быть время еще не пришло.
Львы проявят осторожность и постараются все основательно обдумать, принимая решение.
Девы ощутят под ногами почву и увидят впереди заманчивые перспективы. Будете завтра много улыбаться.
Весы, у вас нейтральный день. Будете ожидать новостей и результатов.
Скорпионы будут мечтать о выходных и работать без энтузиазма. Ближе к вечеру настроение заметно улучшится.
Стрельцы соберутся на вечеринку или концерт. Они получат много впечатлений – но меньше, чем ожидали.
Козероги, у вас день маленьких достижений. И ожидание чего-то большего.
Водолеи будут общаться и договариваться. Если хотите добиться желаемого, готовьтесь заранее.
Рыбы почувствуют прилив сил и хорошего настроения. Особенно когда после колебаний НЕ купят дорогую, красивую, но бесполезную вещицу, которую им так хочется.
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