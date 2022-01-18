Полнолуние и Луна без курса – астрокалендарь на 18 января

Сегодня вторник, день Марса. Вот какие важные небесные явления будут учитываться в гороскопе на сегодня.
В 17:26 Уран в Тельце меняет движение на прямое (конец периода ретроградного Урана)
В 20:49 Восходящий лунный узел (точка на орбите Луны) покидает знак Близнецов и вступает в знак Тельца. Одновременно противоположная точка – Нисходящий лунный узел – покидает знак Стрельца и вступает в знак Скорпиона.
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Сегодня – полнолуние! Точное время сегодняшнего полнолуния – 1:48.
17 лунный день начнется в 16:43
Луна без курса с 1:48 до 6:03
В 6:02 Луна вступила в знак Льва
Солнце в Козероге
Восход Солнца – 7:56
Заход – 16:20
Точное время рассчитано для Киева.
Это особенно важно для моментов восхода и захода Солнца, а также для календаря лунных дней.
Очередной лунный день начинается с восходом Луны, а этот момент можно рассчитать с учетом долготы и широты конкретного места на земле.Поскольку Киев и Одесса – примерно на одной долготе, время начала лунных дней для этих двух городов практически совпадают.
А вот для других городов и регионов точное время может отличаться. Для таких городов, как Харьков, Львов или Ужгород разница во времени может оказаться весьма существенной – до 35 минут.
Время не зависит от региона для таких данных, как Луна без курса, переход Солнца, Луны или планет в другой знак Зодиака, фазы Луны.
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