Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua

Польза сорняков

Качество меда

Выпас скота

Удобряем почву

Что есть весной

Календарь садовода
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 13:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С 1 Мая: лучшие картинки и открытки, а также тексты поздравлений в стихах и прозе, который стоит отправить родным и близким для поддержания боевого духа
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: unsplash.com

Сегодня, 1 Мая украинцы отмечают День труда, который также празднуется в 143 странах мира. В этот день сотни тысяч рабочих крупнейших промышленных центров США вышли на протест – требовали внедрения восьмичасового рабочего дня. В Украине 1 Мая ранее был выходным. В этом же году из-за военного положения все дополнительные выходные отменены.

Life Сегодня подготовили для вас лучшие варианты поздравлений с праздником 1 Мая: открытки, картинки, тексты в прозе, короткие смс и стихи. Не забудьте поздравить своих коллег, друзей и знакомых.

Реклама

Поздравления с 1 Мая в прозе

***

С праздником весны и труда, с 1 Мая! Желаю, чтобы труд был посильным, достойным, облагораживающим, добросовестным, честным. Бодрости, света и знаний, эмоциональной насыщенности, результатов, идей, всегда твердо идти по выбранному пути к своей мечте, отбросив лень, не боясь препятствий, преодолевая преграды. Пусть воздастся по делам и заслугам!

Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: bonnycards

Реклама

Короткие поздравления с 1 Мая в прозе

***

Поздравляем с весенним праздником труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует.

Реклама

Красивые поздравления с 1 Мая своими словами

***

В первый день мая, в день труда я от души поздравляю с этим праздником и хочу пожелать, чтобы любой труд и бравая работа получали искреннюю благодарность, чтобы любое дело доводилось до конца, чтобы рядом всегда были добрые и верные друзья, чтобы руки никогда не уставали, а голову всегда посещали светлые мысли.

Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: Depositphotos

1 Мая: поздравления с праздником в прозе

***

Поздравляю с майскими днями, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, приносит вам настоящее удовольствие и радует своими результатами. Желаю вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

Поздравления с 1 Мая: стихи и открытки

***
Мы сегодня поздравляем
С днем известным — с Первомаем!
В дом придут пусть радость, смех,
А в работу — лишь успех.
Пусть не будет труд вам в тягость,
А приносит только радость.
С Днем Весны и с Днем Труда
Поздравляю, господа!

Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: bonnycards

Стихи с Первомаем: поздравления друзьям

***

С первым семечком в земле
И с букашкой на траве!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
Солнце, праздник – Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.

Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: Pexels

С 1 Мая: поздравление коллегам

***

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с 1 Мая в смс

***

Всех с днем весны и с днем труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем,
Пускай полезным будет труд,
И отдых продуктивным,
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!

Красивое поздравление с 1 Мая

***

Поздравляю с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!

Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки
Поздравления с 1 Мая: картинки и открытки / Фото: bonnycards

Эффектные поздравления с майскими праздниками в стихах

***

Желаю вам легко трудиться,
С любовью и огнём в глазах.
Пусть никогда удачи птица
Не ускользнёт в больших делах.
Пусть деньги падают, как дождик,
Пусть вдохновляет мир вокруг.
Восторг в душе пусть не проходит,
Чтоб сил хватало на досуг.
Вас с Первомаем! Счастья – в семьях!
Пусть радости в дома придут.
И пусть всегда, везде, бессменно
В почете будет славный труд!

Вам будет интересно узнать, какие выходные и праздники в мае-2022 в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они умеют зарабатывать
Богатые знаки зодиака
Водолей
Водолей
Дева
Дева
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
2 — 8 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять