Сегодня, 24 августа, вся страна отмечает государственный праздник – 30-летие Дня Независимости Украины. Мы поздравляем всех с этой юбилейной датой. А еще мы подготовили для вас красивые, добрые, яркие и мелодичные поздравления с Днем Независимости на украинском языке.
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День Независимости: поздравления и стихи на украинском языке
Поздравления с Днем Независимости Украины: стихи на украинском языке
* * *
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
Патриотичные стихи в День Независимости Украины
***
Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!..
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
До суду тебе не скують ланцюги,
І руки не скрутять ворожі:
Стоять твої вірні сини навкруги
З шаблями в руках на сторожі.
Стоять, присягають тобі на шаблях
І жити і вмерти з тобою,
І прапори рідні в кривавих боях
Ніколи не вкрити ганьбою!
С Днем Независимости Украины: короткие смс
***
Красивий, щедрий, рідний край
І мова наша солов’їна
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна
С Днем Независимости Украины: акростих
***
У
всіх людей одна святиня,
К уди не глянь, де не спитай,
Р ідніша їм своя пустиня.
А ніж земний в чужині рай.
Ї м красить все їх рідний край
Н ема без кореня рослини,
А нас, людей ,без Батьківщини.
Пожелания в День Независимости Украины
***
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
Короткие стихи в День Независимости Украины
***
Зацвітає калина,
Зеленіє ліщина,
Степом котиться диво-луна,
Це моя Україна,
Це моя Батьківщина,
Що, як тато і мама, одна.
С Днем Независимости: стихи об Украине
***
Ми дуже любимо наш край,
І любим Україну,
Її лани, зелений гай,
В саду рясну калину.
Там соловейко навесні
Співає між гілками:
Та й ми співаємо пісні –
Змагається він з нами!
Слова любви и уважения к Украине в праздник
***
Щоб довелося мандрувати –
Піти по рідній всій землі:
У кожне місто завітати,
У кожнім побувать селі, -
То навіть би за сотню років
Цього б не встигли ми зробить:
Простори в нас такі широкі,
А міст і сіл – що не злічить!
Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:
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