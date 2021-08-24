День Независимости Украины-2021: поздравления, стихи, картинки и открытки

Короткие, красивые и самые оригинальные поздравления с праздником 24 августа в стихах, картинках и открытках

День Независимости: яркие открытки, лучшие поздравления, картинки и стихи / Фото: Depositphotos

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают самый важный государственный праздник – День Независимости Украины-2021. Не забудьте поздравить всех своих самых дорогих и близких людей – отправьте стихи и красочные открытки.

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Мы собрали для вас короткие поздравления с Днем Независимости Украины-2021: смс-сообщения, стихи, а также интересные открытки и эксклюзивные картинки.

Поздравления с Днем Независимости Украины-2021: картинки, открытки, стихи

***

Независимость – сладкое слово,

Но за нее проливается кровь.

Это праздник единства народа,

Это к Родине милой любовь!

Поздравляю тебя с этим праздником,

И желаю свободы и радости.

Жить в любимой единой стране,

Мощной, крепкой – до самой старости!

С Днем Независимости!

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День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

***

Разными курсами мечутся лодочки –

Гордый "Титаник" уходит ко дну.

Стукнем стаканами, полными водочки –

Выпьем за Родину. Все же одну.

День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

***

Пожелаем Украине,

Чтоб жила она отныне,

В счастье, радости, любви,

Не мешали ей цвести!

Чтоб собрали урожай,

Испекли бы каравай,

Чтобы жили – не тужили,

Вкусно ели, сладко пили!

Чтоб свободу дали нам,

Да не с ложью пополам –

Настоящую, хмельную,

Стоит биться за такую!

Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

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***

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

С Днем Независимости!

День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

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Не вправе нынче промолчать я:

Не зря свобода нам дана!

С Днем Независимости, братья,

Да здравствует моя страна!

День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

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***

В День Независимости я

Стране желаю возродиться,

И чтобы каждая семья

Имела шанс к мечте стремиться,

Хочу я счастья пожелать

Всем настоящим патриотам,

И никогда не унывать,

И справиться с любой заботой!

С Днем Независимости!

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