Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Как выбрать дыню

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День Независимости Украины-2021: поздравления, стихи, картинки и открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 августа, 10:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Короткие, красивые и самые оригинальные поздравления с праздником 24 августа в стихах, картинках и открытках
День Независимости: яркие открытки, лучшие поздравления, картинки и стихи
День Независимости: яркие открытки, лучшие поздравления, картинки и стихи / Фото: Depositphotos

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают самый важный государственный праздник – День Независимости Украины-2021. Не забудьте поздравить всех своих самых дорогих и близких людей – отправьте стихи и красочные открытки.

Реклама

Читайте также:

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Мы собрали для вас короткие поздравления с Днем Независимости Украины-2021: смс-сообщения, стихи, а также интересные открытки и эксклюзивные картинки.

Поздравления с Днем Независимости Украины-2021: картинки, открытки, стихи

***
Независимость – сладкое слово,
Но за нее проливается кровь.
Это праздник единства народа,
Это к Родине милой любовь!
Поздравляю тебя с этим праздником,
И желаю свободы и радости.
Жить в любимой единой стране,
Мощной, крепкой – до самой старости!
С Днем Независимости!

Реклама

День Независимости Украины: поздравления
День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

***
Разными курсами мечутся лодочки –
Гордый "Титаник" уходит ко дну.
Стукнем стаканами, полными водочки –
Выпьем за Родину. Все же одну.

День Независимости Украины: поздравления
День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

***
Пожелаем Украине,
Чтоб жила она отныне,
В счастье, радости, любви,
Не мешали ей цвести!
Чтоб собрали урожай,
Испекли бы каравай,
Чтобы жили – не тужили,
Вкусно ели, сладко пили!
Чтоб свободу дали нам,
Да не с ложью пополам –
Настоящую, хмельную,
Стоит биться за такую!

Поздравления с Днем Независимости Украины
Поздравления с Днем Независимости Украины / Фото: Pixabay

Реклама

***
Поздравляем Украину,
И желаем в именины:
Независимости больше,
В мирном мире жить подольше!
Власти грамотной и мудрой,
Демократии не скудной,
Чтоб народ не голодал,
Не скулил и не роптал!
Чтоб работы было много,
Чтобы ровные дороги,
Чтобы люди богатели,
В Украине жить хотели!
С Днем Независимости!

Читайте также:

День Независимости Украины: поздравления
День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

***
Не вправе нынче промолчать я:
Не зря свобода нам дана!
С Днем Независимости, братья,
Да здравствует моя страна!

День Независимости Украины: поздравления
День Независимости Украины: поздравления / Фото: Pixabay

Реклама

***
В День Независимости я
Стране желаю возродиться,
И чтобы каждая семья
Имела шанс к мечте стремиться,
Хочу я счастья пожелать
Всем настоящим патриотам,
И никогда не унывать,
И справиться с любой заботой!
С Днем Независимости!

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

Ранее мы рассказывали, с чем носить вышиванку в День Независимости: 4 образа в этно-стиле.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как не сгореть на пляже
Простые лайфхаки
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
23 - 29 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять