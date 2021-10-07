Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили

Как правильно спать

Как завязывать бандану

Как хранить печенье

Как хранить сумки

Как ухаживать за малиной

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Поздравления с новой работой: мотивирующие открытки, картинки и пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 октября, 18:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пусть на новом рабочем месте будет хороший коллектив, интересное занятие, достойная оплата и креативное мышление
Поздравления с новой работой: эффектные картинки, проза и стихи
Поздравления с новой работой: эффектные картинки, проза и стихи / Фото: Коллаж: Сегодня

Смена рабочего места или сферы деятельности – для многих ответственное и волнительное событие. Поздравьте человека с его новой должностью и пожелайте успеха на очередном месте.

А мы подготовили прикольные, веселые, философские, добрые и позитивные картинки, открытки, стихи и пожелания в прозе с новой работой.

Реклама

Читайте также:

Поздравления с новой работой в прозе

***

Поздравляю с новым стартом! Пускай он будет успешным, и впереди тебя ждет карьерный рост, уважение и признание коллектива, прибыль и финансовая независимость. Желаю поскорее влиться в новую рабочую колею и добиться отличных результатов. С новой работой!

Реклама

Лучшие пожелания на новой работе / Фото: bipbap.ru
Лучшие пожелания на новой работе / Фото: bipbap.ru

***

С новыми начинаниями и новыми успехами! Желаю удачной взлетной полосы, положительных результатов и высоких достижений в деятельности, креативных идей и блестящих мыслей, постоянного вдохновения и неугасаемого энтузиазма на новом месте!

Реклама

Новая работа: картинки и поздравления / Фото: bipbap.ru
Новая работа: картинки и поздравления / Фото: bipbap.ru

***

С новой работой! Пусть новое место и новая должность откроют перед тобой мир огромных перспектив и возможностей. Пусть коллектив примет тебя с уважением, а руководство по достоинству оценит твой профессионализм и трудолюбие! Успехов и большой удачи!

Красивые поздравления с новой работой / Фото: bipbap.ru
Красивые поздравления с новой работой / Фото: bipbap.ru

Красивые поздравления с новой работой в стихах

***

С новой работой
Тебя поздравляю,
Успешной карьеры
Скорее желаю.

Коллег дружелюбных,
Начальников добрых,
Высоких зарплат
Да и кресел удобных.

Желаю стабильности
И позитива,
Успешной работы
И жизни счастливой.

Креативные поздравления с новой работой / Фото: bipbap.ru
Креативные поздравления с новой работой / Фото: bipbap.ru

***

Новая работа, новые заботы,
С коллективом новым предстоит сойтись,
Новые просторы, новые полеты –
Новая работа обновляет жизнь!

Мы тебе желаем, чтоб все получилось.
Перемена места к счастью, говорят.
Чтобы сердце пело, чтоб глаза искрились,
Чтобы не хотелось повернуть назад!

Прикольные пожелания на новой работе / Фото: bipbap.ru
Прикольные пожелания на новой работе / Фото: bipbap.ru

***

Всегда в настроении быть и в почете,
Своими идеями радовать всех.
Пускай ожидают на новой работе
Признание, прибыль, мгновенный успех.

Пусть будет там так же уютно, как дома.
Азарта, энергии, новых идей!
Пусть ширится круг из полезных знакомых
И новых, но добрых и верных друзей.

С новой работой: картинки и стихи / Фото: bipbap.ru
С новой работой: картинки и стихи / Фото: bipbap.ru

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Что подарить на День защитника Украины
5 крутых идей
Ищу подарки
Напоминалка
ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЕРИОДА РЕТРО-МЕРКУРИЯ ОСТАЛОСЬ
Как себя вести?
Мнение экспертов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок и груш
Хакнуть
Легко ли справляетесь с чисткой граната?
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
4 - 10 октября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять