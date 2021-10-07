Поздравления с новой работой: мотивирующие открытки, картинки и пожелания

Пусть на новом рабочем месте будет хороший коллектив, интересное занятие, достойная оплата и креативное мышление

Поздравления с новой работой: эффектные картинки, проза и стихи / Фото: Коллаж: Сегодня

Смена рабочего места или сферы деятельности – для многих ответственное и волнительное событие. Поздравьте человека с его новой должностью и пожелайте успеха на очередном месте.

А мы подготовили прикольные, веселые, философские, добрые и позитивные картинки, открытки, стихи и пожелания в прозе с новой работой.

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Поздравления с новой работой в прозе

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Поздравляю с новым стартом! Пускай он будет успешным, и впереди тебя ждет карьерный рост, уважение и признание коллектива, прибыль и финансовая независимость. Желаю поскорее влиться в новую рабочую колею и добиться отличных результатов. С новой работой!

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Лучшие пожелания на новой работе / Фото: bipbap.ru

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С новыми начинаниями и новыми успехами! Желаю удачной взлетной полосы, положительных результатов и высоких достижений в деятельности, креативных идей и блестящих мыслей, постоянного вдохновения и неугасаемого энтузиазма на новом месте!

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Новая работа: картинки и поздравления / Фото: bipbap.ru

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С новой работой! Пусть новое место и новая должность откроют перед тобой мир огромных перспектив и возможностей. Пусть коллектив примет тебя с уважением, а руководство по достоинству оценит твой профессионализм и трудолюбие! Успехов и большой удачи!

Красивые поздравления с новой работой / Фото: bipbap.ru

Красивые поздравления с новой работой в стихах

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С новой работой

Тебя поздравляю,

Успешной карьеры

Скорее желаю.



Коллег дружелюбных,

Начальников добрых,

Высоких зарплат

Да и кресел удобных.



Желаю стабильности

И позитива,

Успешной работы

И жизни счастливой.

Креативные поздравления с новой работой / Фото: bipbap.ru

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Новая работа, новые заботы,

С коллективом новым предстоит сойтись,

Новые просторы, новые полеты –

Новая работа обновляет жизнь!



Мы тебе желаем, чтоб все получилось.

Перемена места к счастью, говорят.

Чтобы сердце пело, чтоб глаза искрились,

Чтобы не хотелось повернуть назад!

Прикольные пожелания на новой работе / Фото: bipbap.ru

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Всегда в настроении быть и в почете,

Своими идеями радовать всех.

Пускай ожидают на новой работе

Признание, прибыль, мгновенный успех.



Пусть будет там так же уютно, как дома.

Азарта, энергии, новых идей!

Пусть ширится круг из полезных знакомых

И новых, но добрых и верных друзей.

С новой работой: картинки и стихи / Фото: bipbap.ru

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.