Поздравления с Новым годом 2022: красивые пожелания в прозе и в стихах

Лучшие слова поздравлений вашим друзьям и близким с наступившим годом Черного Водяного Тигра

Красивые пожелания на Новый год 2022

С Новым годом 2022! Мы от всего сердца поздравляем вас с наступившим годом Черного Водяного Тигра и хотим, чтобы и вы поздравили своих любимых людей с этим прекрасным праздником. Читайте красивые пожелания на Новый год 2022 в прозе и стихах.

В двух словах и длинные пожелания на Новый Год 2022 для вас и ваших родных. Поздравления с годом Черного Водяного Тигра в стихах и прозе, а также смешные и короткие пожелания.

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Поздравления и пожелания на Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Пожелания на Новый год 2022 в стихах

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.



Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!



С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

***

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С Новым годом! Волшебства,

Смеха, счастья и тепла,

Мира, радостей, достатка

И во всех делах порядка!



Пусть все серое, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Создают пусть настроенье!

Поздравления и пожелания на Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Пожелания на Новый год 2022 в прозе

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

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***

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

***

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы планировали, обязательно сбудется: все то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

Поздравления и пожелания на Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Пожелания на Новый год 2022 смешные

Пожелаю в Новый год

Не забыть, кто где живет,

Помнить собственное имя

И остаться невредимым,



Честь и гордость не ронять,

Без штанов не танцевать,

Не заснуть под пышной елью,

А добраться до постели!

***

Поздравляю с Новым годом!

Вам желаю не работать,

Только деньги получать,

Тратить их и не считать.



Про врачей забыть навечно,

Молодым быть бесконечно,

Веселиться, не грустить,

С позитивом в сердце жить!

Поздравления и пожелания на Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Вам желаю в Новый Год

Жить без горя и забот!

Не ходить весь год в аптеку,

Погасить всю ипотеку,

Чаще ездить на Багамы,

Из проблем не делать драмы

И обиды не копить,

Сразу проще станет жить!

Пожелания на Новый год 2022 в двух словах

Пожелаю в Новый год

На все месяцы вперед

Мира, счастья и достатка,

Чтоб жилось легко и сладко!

Поздравления и пожелания на Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Желаю, чтобы этот год был ярким, запоминающимся, благополучным, добрым и удачным. С Новым годом!

***

Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратит ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С Новым годом!

***

С Новым годом! Пусть этот год подарит массу возможностей и красивых идей, счастливых случаев и добрых мгновений.

Поздравления и пожелания на Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

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