Поздравления с праздником Михайлова чуда-2021 в прозе, стихах, яркие картинки и открытки

Не забудьте поздравить всех с праздником, и пусть в день Михайлова чуда происходят самые добрые, светлые, радостные события и чудеса.

Поздравления с днем Михайлово чудо-2021 в прозе, стихах, яркие картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 сентября, отмечается красивый осенний праздник – Михайлово чудо. Этот день посвящен удивительным деяниям архистратига Михаила , когда он разбил своим могучим мечом скалы, укротил реки, повернув их в расселину, и тем самым спас святой храм в городе Хонех от уничтожения.

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В этот день важно просить все обиды, ни в коем случае нельзя ссориться и ругаться. А еще в Михайлов день люди желают друг другу веры, примирения, любви, здоровья, благополучия и справедливости.

Специально для вас мы публикуем красивые, добрые и радостные поздравления с Михайловым чудом, яркие открытки, красивые иконы и тематические картинки. Поздравьте родных и близких людей с праздником 19 сентября.

Михайлово чудо: красивые поздравления в стихах

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Пусть архангел Михаил

Принесет в ваш дом удачу

И подарит новых сил,

Души сделает богаче.



Отведет печаль и зло,

От беды крылом укроет,

Только счастье и тепло

Дом ваш бережно наполнят.

Михайлово чудо: картинки с праздником / Фото: Pinterest

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Желаю, чтобы Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть он всегда вас охраняет,

Беду и горе прогоняет.



Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

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С днем Михайлово чудо: открытки / Фото: Pinterest

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Михайлов день пусть принесет

Улыбки, счастья много-много!

Пусть Михаил от зла спасет,

Укажет верную дорогу!



Желаю в этот день добра,

Удачи, радостных мгновений,

Любви взаимной и тепла,

А также новых достижений!

Поздравления в день Михайлова чуда 19 сентября / Фото: Pinterest

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В День Святого Михаила

Благодати я желаю,

Пусть тебе придаст он силы

И от бед оберегает!



Дом гармонией наполнит,

Оградит от дел греховных,

Все желания исполнит

В этот светлый день церковный!

Поздравительные открытки с Михайловым чудом / Фото: Pinterest

Эффектные поздравления в день Михайлова чуда своими словами в прозе

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В Михайлов день желаю примирения и благополучия, чтобы в семье жило счастье и полное взаимопонимание. Пусть на столе всегда будет вкусная еда, в душе поселится вера, а самые близкие люди никогда не обижают друг друга. Пусть хранит святой Михаил ваш дом и близких!

С праздником Михайлова чуда: яркие картинки и пожелания / Фото: Bipbap

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В Михайлов день желаю крепкого здоровья, мужества, силы духа, мудрости, терпимости и щедрости души. Пусть этот день будет ярким и добрым, а вся жизнь будет сытой и счастливой!

Михайлово чудо: красивые поздравления / Фото: Bipbap

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В Михайлов день хочу напомнить, что чудеса – это дело рук человеческих. Можно их не ждать, а совершать самостоятельно. Пусть у вас хватает сил делать мир прекраснее каждый день. Желаю вам благополучия и мира, тепла и ярких чувств!

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