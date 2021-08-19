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Яблочный Спас-2021: поздравления, картинки, стихи и проза

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 августа, 06:10
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Предлагаем вам подборку лучших стихов и прозы для поздравлений с Яблочным Спасом-2021 родных, друзей, коллег, близких людей и знакомых.
Поздравления с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом / Фото: Коллаж: Сегодня

19 августа отмечается день Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом. В этот светлый праздник не забудьте поздравить всех дорогих вашему сердцу людей.

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Теплые слова и красивые пожелания на Яблочный Спас будут как нельзя кстати, так что поспешите выбрать и отправить своим родным и друзьям самые оригинальные и яркие поздравления.

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Поздравления с Преображением Господним и Яблочным Спасом в прозе

***

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Поздравляю тебя, мой друг, с Яблочным спасом! Желаю тебе, чтоб твоя жизнь была полна радостными событиями, как яблоня полна плодами в этот день, чтобы подруга твоя была тебе по вкусу как спелое наливное яблочко, а дела твои, чтоб давали всходы, как щедрое поле в разгар урожая!

С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом

***
С Яблочным Спасом! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освящённое яблочко исполнит твоё самое заветное желание.

С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом

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***
Медовые яблочки налились сегодня сладостью и спелостью знойного лета, и я поздравляю тебя, дорогая сестра, с Яблочным Спасом! Кушай спелые фрукты, радуйся и загадывай желания! И пусть все, что ты сегодня себе пожелаешь, исполнится как мои пожелания тебе счастья, здоровья, богатства, радости и благополучия! Спасибо, что ты у меня есть!

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Поздравления с Преображением Господним Яблочным Спасом в стихах

***
Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!

С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом

***
С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!
К осени дело – готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит – осень встречайте...

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С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом

***
Спас Яблочный – Преображение Господне,
Величие Божественное явлено сегодня.
Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,
Освящен урожай, и благодати дверца
Откроется для всякого, кто ищет.
Да не оставит вас Всевышний!

С Яблочным Спасом
С Яблочным Спасом

***
Урожай приносит сад:
Яблоки и виноград.
Освящают их кропленье
В чудный день Преображенья.
Все, как будто в день рожденья:
Стол накрытый, фрукты, мед!
В этот день Преображенья
Словно новым стал народ!

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***
В это яблочное лето
Закрома полным-полны,
Солнцем радостным согреты,
Красны яблоки крупны.
Улыбаются глазёнки,
Сок по пальчикам бежит -
На ладошке у ребёнка
Солнце яркое лежит.

Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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