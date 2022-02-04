Позитивное настроение и прогресс в делах – краткий гороскоп на завтра, 5 февраля для всех знаков Зодиака

В эту субботу показан активный отдых и занятия спортом, утверждает астролог, который составил прогноз для "Сегодня"

Гороскоп на завтра

Овны, вас ждет удачный день. Будете в центре внимания.

Тельцы будут задумчивы и молчаливы. Много времени проведете в одиночестве.

Близнецы, вам предстоят интересные встречи. Можете получить выгодное предложение, касающееся карьеры или бизнеса.

Раки с головой погрузились в домашние заботы. Вам не хватает уверенности в себе, а ведь вы способны на многое.

Львы ощутят оптимизм и будут рваться в бой. Вы добьетесь своих целей.

Девы будут считать деньги и строить планы. Никому не стоит завидовать.

Весы проведут день в семейных заботах и переговорах с деловыми партнерами или конкурентами. Все пройдет конструктивно.

Скорпионы будут ощущать лень и не захотят помогать близким. А надо бы поступить иначе

Стрельцы намерены флиртовать и назначать свидания. Их настроение точно соответствует понятию "выходной день".

Козероги не смогут осуществить все, что задумано. Трудности их не испугают.

Водолеи, у вас удачный день. Все получится – лишь бы цели, выбранные вами, оказались достойными.

Рыб ждет благоприятный день, но вам надо экономить

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