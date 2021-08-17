Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Как ухаживать за орхидеей

Как сохранить газон

Как выгодно шопиться

Как заготовить сок

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Праздник Преображения Господня: что можно, а что нельзя делать в этот день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
17 августа, 09:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте о главных традициях, приметах и запретах Преображения Господня 19 августа: первое съеденное яблоко в этот день может исполнить загаданное желание.
Традиции и запреты в праздник Преображения Господня
Традиции и запреты в праздник Преображения Господня / Фото: Pexels

19 августа, православные христиане отмечают великий праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Считается, что в этот день преображается вся природа.

Реклама

А еще 19 августа в народе празднуется Яблочный Спас. Чем примечателен этот день, какие народные традиции и суеверия связаны с Преображением Господним, узнайте в нашей статье.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

В церковном календаре праздник установлен в честь библейского события, когда Иисус Христос с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном взошел на гору Фавор в Иерусалиме, и случилось чудо преображения. Одежды Христа стали белоснежного цвета, а Сам Он излучал сияние.

Читайте также:

Что нельзя делать на Преображение Господне

  • В этот светлый праздник нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать/
  • Нельзя обижаться и завидовать. Считается, что весь негатив, исходящий в этот день от человека, вернется к нему сторицей.
  • Также не стоит пребывать в плохом настроении, грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.
  • На Преображение Господне нельзя выполнять тяжелый физический труд: работать в поле и на приусадебном участке, копать, строить.
  • Запрещено делать грязную и домашнюю работу: подметать и убирать, стирать, шить, вязать. Исключение составляет приготовление праздничных блюд.
  • Также до самого праздника Преображения нельзя есть фрукты, особенно виноград и яблоки, пока они не будут освящены в церкви. После благословления нового урожая можно вкушать плоды и заготавливать их на зиму.

Как провести праздник Преображения Господня 2021 по народным традициям

  • Согласно приметам, яблоки в Преображение обладают волшебной силой, а первое съеденное яблоко в этот день даже может исполнить загаданное желание.
  • Если угоститься яблоками с медом – весь год будет отменное здоровье.
  • Преображение Господне приходится на Успенский пост, но в этот день разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с добавлением растительного масла и выпить немного вина.
  • Чтобы волосы были пышными и густыми, в праздничный день их нужно расчесывать гребнем из древесины яблони.
  • В день Преображения люди издавна следили за погодой и предсказывали, какой будет осень и зима. Этот день называли зеркальным отражением погоды в январе. Сухая и теплая погода обещает отсутствие морозов, а дождь на Преображение говорит о снегопадах в январе.
Реклама

Смотрите видео про сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как продлить эффект загара
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
9 - 15 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять