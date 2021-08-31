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Празднование иконы Божией Матери Всецарица: добрые поздравления в стихах и прозе

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 августа, 06:35
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Сегодня почитается сильная чудодейственная икона Божией Матери Всецарица: отправляйте родным красивые поздравления в стихах и прозе
С днем иконы Божией Матери Всецарица
С днем иконы Божией Матери Всецарица / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 31 августа, верующие празднуют икону Божией Матери "Всецарица". Считается, что это один из самых сильных целебных образов Богородицы, который способен помочь даже при раковых болезнях.

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Мы собрали для вас возвышенные, добрые, красивые и одухотворяющие поздравления с днем иконы Божией Матери "Всецарица".

Поздравление с Днем иконы Божией Матери Всецарица в стихах

***

Иконе чудотворной Всецарица
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней и плохих событий
Ты нас и наших близких защити.

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Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу, просим мы − прими,
Своею нежностью, любовью и заботой
Всех-всех, кто очень просит, одари.

С днем иконы Божией Матери Всецарица
С днем иконы Божией Матери Всецарица / Фото: Wikipedia

***

Пусть Божья Мать вас охраняет,
От бед, тревог уберегает,
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!

Пускай иконы светлый лик
Семью всю вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем вам в жизни помогает!

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***

Есть праздники особые на свете,
Которые несут лишь благодать.
Их почитают взрослые и дети.
Им покровительствует Божья Мать.

С днем иконы Божией Матери Всецарица
С днем иконы Божией Матери Всецарица / Фото: Wikipedia

***

Божией Матери икона
Всецарица пусть стоит,
Дом от бед, врагов и хворей
Навсегда она хранит.

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Пусть заступница большая
Души наши исцелит.
Образ чти ее прекрасный,
Он тебя благословит.

Всецарица: поздравления с Днем иконы Божией Матери в прозе

***

В День иконы Божией Матери Всецарица желаю крепкого здоровья, мира, любви, благоденствия, достатка и благополучия, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть икона Божией Матери Всецарица всегда защищает от жизненных бедствий и недругов, болезней и уныния.

С днем иконы Божией Матери Всецарица
С днем иконы Божией Матери Всецарица / Фото: Wikipedia

***

Поздравляю с Днем иконы Божией Матери Всецарица! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей жил каждый в мире и добре. Чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!

***

Пускай День иконы Божией Матери Всецарица будет наполнен светом, счастьем, добром, радостью и ощущением мира и спокойствия. Пускай святая Богоматерь оберегает и посылает только добрые и позитивные мысли и желания. Пусть каждое мгновение этого дня будет озарено верой в лучшее, искренней надеждой и чистой любовью!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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