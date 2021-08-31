Празднование иконы Божией Матери Всецарица: добрые поздравления в стихах и прозе

Сегодня, 31 августа, верующие празднуют икону Божией Матери "Всецарица". Считается, что это один из самых сильных целебных образов Богородицы, который способен помочь даже при раковых болезнях.
Мы собрали для вас возвышенные, добрые, красивые и одухотворяющие поздравления с днем иконы Божией Матери "Всецарица".
Поздравление с Днем иконы Божией Матери Всецарица в стихах
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Иконе чудотворной Всецарица
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней и плохих событий
Ты нас и наших близких защити.
Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу, просим мы − прими,
Своею нежностью, любовью и заботой
Всех-всех, кто очень просит, одари.
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Пусть Божья Мать вас охраняет,
От бед, тревог уберегает,
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!
Пускай иконы светлый лик
Семью всю вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем вам в жизни помогает!
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Есть праздники особые на свете,
Которые несут лишь благодать.
Их почитают взрослые и дети.
Им покровительствует Божья Мать.
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Божией Матери икона
Всецарица пусть стоит,
Дом от бед, врагов и хворей
Навсегда она хранит.
Пусть заступница большая
Души наши исцелит.
Образ чти ее прекрасный,
Он тебя благословит.
Всецарица: поздравления с Днем иконы Божией Матери в прозе
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В День иконы Божией Матери Всецарица желаю крепкого здоровья, мира, любви, благоденствия, достатка и благополучия, светлых надежд и добрых помыслов, крепкой веры и невероятных сил. Пусть икона Божией Матери Всецарица всегда защищает от жизненных бедствий и недругов, болезней и уныния.
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Поздравляю с Днем иконы Божией Матери Всецарица! Желаю, чтобы под покровом защитницы нашей жил каждый в мире и добре. Чтобы святость была и в помыслах и в действиях. Благоволения судьбы, радости и успеха вам в любой ситуации, каждый день и всю жизнь!
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Пускай День иконы Божией Матери Всецарица будет наполнен светом, счастьем, добром, радостью и ощущением мира и спокойствия. Пускай святая Богоматерь оберегает и посылает только добрые и позитивные мысли и желания. Пусть каждое мгновение этого дня будет озарено верой в лучшее, искренней надеждой и чистой любовью!
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