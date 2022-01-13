Прикольные посевалки на счастье, добро и здоровье

Утром после Старого Нового года, с 13 на 14 января, в Васильев день, принято посевать

Посевалки 2022: на счастье, на радость, на добро / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь, когда мы уже знаем текст песни "Щедрик, щедрик, щедрівочка" на русском, украинском и английском языке, можно смело щедровать и посевать с 13 на 14 января. Предлагаем вашему вниманию самые популярные посевалки 2022.

Посевалки — это традиционные обрядовые песни с пожеланиями счастья, богатства и, главное, здоровья. В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечают Старый Новый год. В этот праздничный вечер принято щедровать, а уже утром на второй день — посевать, желая хозяевам дома здоровья, счастья и богатства.

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Раньше было так: вечером 13 января щедровали одни девушки, а на рассвете, когда в силу уже полноценно вступал Новый год, ходили засевать исключительно мужчины. Считалось, что именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в него счастье, радость, мир и богатство. Но в современном мире посевают все: и мужчины, и женщины.

Красивые посевалки на Старый Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Прикольные посевалки на добро и здоровье 2021

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

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***

Сеем-сеем-посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль иль пятак —

Не уйдем отсюда так.

Красивые посевалки на Старый Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

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Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле — копнами,

На столе — пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и "старый" Новый Год —

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонку,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

Красивые посевалки на Старый Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Старый Новый Год, как чудо,

На порог ступил с мороза.

Пусть же он счастливым будет,

Все исполнит ваши грезы.

Замечательных свершений,

Безграничного тепла,

Много радостных мгновений,

Чтобы жизнь по маслу шла!

Лучшие посевалки на украинском языке 2022

Сію, вію, посіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віщувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

На щастя, на здоров’я,

На Новий рік,

Аби вам родило

Краще, ніж торік:

Жито, пшениця,

Всяка паляниця,

Коноплі — по стелю,

Сорочка — по землю,

А льон — по коліна.

Аби в вас, хрещених,

Голова не боліла.

Будьте здорові,

З Новим роком!

З Василем!

Красивые посевалки на Старый Новый год 2022 / Фото: pixabay.com

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком

Вас вітаю!

***

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

И не забудь вконце добавить:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми оченятами весь світ обнімає:

І Вашу родину, і Вашу хатину.

І всю Україну. Христос ся Рождає!

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