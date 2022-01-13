Прикольные СМС щедровки на Старый Новый год 2022 – на счастье, на здоровье

Щедрый вечер в Украине празднуют с 13 на 14 января. Именно в этот день принято петь щедровки. Рассказываем о самых веселых, которые не стыдно отправить в СМС

СМС щедровки на Старый Новый год 2022 / Фото: vogue.ua

Пока мы собрали для вас большую подборку ярких картинок, поздравительных открыток, прикольных посевалок для детей и взрослых, наступил вечер Старого Нового года 2022. Если вы задались вопросом, как поздравить друзей, близких, родных и коллег, которые по той или иной причине не рядом с вами за праздничным столом, выход один – отправить СМС.

Собрали для вас несколько вариантов самых прикольных и веселых, которые точно никого не оставят равнодушными.

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***

Щедрик-щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ковідочка,

Ми тут її проженемо,

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Ластівочку запросимо.

В хату летять щастя й добро,

Будьте здоро, sisters і bro!

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***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Я в хустиночці на плечах,

З антисептиком в кишені,

Дайте щось мені у жмені.

Я його дезинфікую –

І собі почимчикую.

***

Добрый вечер, скоро ночь,

Мы пришли вам всем помочь.

Градусники вам поставим,

Руки мыть пять раз заставим.

Мы измеряем давленье,

Вам поднимем настроенье:

Мы щедровку вам расскажем,

Список, что хотим, покажем:

Деньги, холодец, конфеты,

Оливье, салат, котлеты…

Насыпайте в нашу тару,

Любим мы поесть нашару.

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Сметанки відерце

Від щирого серця.

"На виніс" зготуйте,

Усе запакуйте.

Я з’їм по-під тином,

А може, за млином.

***

Щедрик-ведрик,

Дайте антисептик.

Я помащю ним долоні,

Поки ваш шашлик холоне.

Щедрик-щедрівочка.

Потрібна горілочка:

Бо обеззаражує

Й не обезображує.

Щедрик-щедрик, щедривець -

Цьому року вже кінець.

Пожалійте бандуриста -

Подаруйте гривень триста.

***

Щедрик-ведрик, дайте антисептик,

Упаковку масочок, кілограм ковбасочок,

А ще мало – дайте на сало.

На ПЛР-тест. Побіжу, бо вже замерз.

***

Пощедрую, заспіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, долари та гривні,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

***

Я буду щедро щедрувать –

Не шкода копійчину дать?

Щоб євро дзинькало в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Мерседес до пари,

У хаті – з мармуру камін,

Та і басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

Вітаю зі Старим Новим Роком!

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