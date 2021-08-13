google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

Как ухаживать за орхидеей

Как сохранить газон

Как выгодно шопиться

Как заготовить сок

Как разносить обувь

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Пятница 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 августа, 11:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В пятницу 13-е заговоры имеют необычную силу. Для этого нужно взять чистый листок бумаги и три церковные свечи.

13 августа в этом году приходится на пятницу. А пятница 13-е традиционно имеет дурную славу в народном представлении, и вокруг нее есть много разных мифов. Узнайте больше об истории, ритуалах, приметах и заговорах пятницы 13-го, которую еще называют днем ведьм.

Какие мифы есть о пятнице 13-го

Реклама

Пятница 13
Пятница 13 / Фото: Pinterest

"Самым страшным" в человеческом представлении считается именно сочетание пятницы и 13. В язычестве пятница была посвящена скандинавской богине Фрейе – "коллеге" римской Венеры и греческой Афродиты.

Как и Венера с Афродитой, Фрейя для древних скандинавов была богиней любви, секса и плодородия. Ее день – именно пятница тринадцатое. Пожалуй, в древние времена это было время светлой радости и веселья.

Читайте также:

Реклама

Пятница 13-е получила дурную славу именно с приходом мужских и солнечных культов, а позже и с распространением христианства, когда вера в женскую силу вытеснилась четкими религиозными рамками священников-мужчин.

С "проклятием" числа совпало и то, что Христос не рассматривается как 13-й среди 12 учеников, а к этому "черному" числу зачислили Иуду-предателя.

В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-го Адам и Ева отведали запретный плод; именно в эту зловещую пятницу Каин безжалостно убил своего брата Авеля. Распятие Христа пришлось именно на пятницу.

Магическое число 13 играет важную роль в оккультных кругах и не означает несчастья. Например, в ковене – собрании ведьм есть именно 13 участников. Но из-за этих фактов пятница 13-е стала днем ведьм.

Главные примеры пятницы 13-го

Реклама

Есть некоторые приметы, относящиеся именно к этому числу и дню. Они относятся как к работе, так и к здоровью.

  • Не нужно заключать важные сделки и подписывать документы. Даже врачи 13 числа стараются избегать операций. Нежелательно в пятницу 13-го куда-то ехать, ведь можно и не вернуться.

  • Если 13-й день календаря любого месяца выпадает на пятницу, то не надо принимать серьезные решения. Если было запланировано важное событие, то отмените или перенесите его.

  • Не поддавайтесь искушению. В этот день человек более всего подвержен искушениям и неоправданному риску (вспомните известный библейский сюжет), постарайтесь быть спокойнее, почитайте, уделите время семье, послушайте музыку, настройтесь на позитив.

Какие есть ритуалы в пятницу 13-го

Каждый человек хочет, чтобы этот день проходил также спокойно, как и все остальные. Но для того, чтобы это сделать, необходимо принять какие-то меры. Есть несколько ритуалов от негатива в этот день.

  • Помочь разрушить плохую энергию пятницы 13 могут защитные молитвы и вера в Бога. Молвите слово к Всевышнему и день станет лучше для вас.
Реклама

Молитва
Молитва / Фото: Pexels

  • Когда-то давно в этот период на ладонях рисовали пятиконечную звезду. Ее нельзя было вытирать, пока день не закончится. Она являлась своеобразным оберегом от негатива.

  • Также можно провести защитный ритуал. Для этого вам понадобятся бумага, ручка и ладанка, которую можно приобрести в церкви.

Технология проведения ритуала: на чистом листе надо написать текст любой защитной молитвы или просто доброе пожелание. После чего листочек с записью положить в ладанку. Теперь она будет вашим оберегом, который должен всегда быть при вас. С ним не страшны никакие напасти.

Единственное, что стоит помнить, что этот защитный талисман действует только до следующей пятницы 13-го. Поэтому, когда этот день приходит снова, ритуал нужно повторить.

Заговоры в пятницу 13-го

Возьмите чистый листок бумаги и 3 церковные свечи. Перед тем, как проводить заговор, необходимо сконцентрироваться на желаемом.

После чего взять заранее заготовленный лист бумаги и поджечь его от одной из свечи. При этом свое желание постоянно проговаривайте в уме. После того, как бумага сгорит, нужно взять пепел и развеять его через окошко. При этом надо сказать "Да будет так!".

Смотрите видео, что важно знать о пятнице 13-м:

Читайте также гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как продлить эффект загара
Простые лайфхаки
Лунный календарь на неделю
9 - 15 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни
Для настоящего кулинара
Больше хаков
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять