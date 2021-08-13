Пятница 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 августа в этом году приходится на пятницу. А пятница 13-е традиционно имеет дурную славу в народном представлении, и вокруг нее есть много разных мифов. Узнайте больше об истории, ритуалах, приметах и заговорах пятницы 13-го, которую еще называют днем ведьм.
Какие мифы есть о пятнице 13-го
"Самым страшным" в человеческом представлении считается именно сочетание пятницы и 13. В язычестве пятница была посвящена скандинавской богине Фрейе – "коллеге" римской Венеры и греческой Афродиты.
Как и Венера с Афродитой, Фрейя для древних скандинавов была богиней любви, секса и плодородия. Ее день – именно пятница тринадцатое. Пожалуй, в древние времена это было время светлой радости и веселья.
Пятница 13-е получила дурную славу именно с приходом мужских и солнечных культов, а позже и с распространением христианства, когда вера в женскую силу вытеснилась четкими религиозными рамками священников-мужчин.
С "проклятием" числа совпало и то, что Христос не рассматривается как 13-й среди 12 учеников, а к этому "черному" числу зачислили Иуду-предателя.
В христианской культуре считается, что именно в пятницу 13-го Адам и Ева отведали запретный плод; именно в эту зловещую пятницу Каин безжалостно убил своего брата Авеля. Распятие Христа пришлось именно на пятницу.
Магическое число 13 играет важную роль в оккультных кругах и не означает несчастья. Например, в ковене – собрании ведьм есть именно 13 участников. Но из-за этих фактов пятница 13-е стала днем ведьм.
Главные примеры пятницы 13-го
Есть некоторые приметы, относящиеся именно к этому числу и дню. Они относятся как к работе, так и к здоровью.
- Не нужно заключать важные сделки и подписывать документы. Даже врачи 13 числа стараются избегать операций. Нежелательно в пятницу 13-го куда-то ехать, ведь можно и не вернуться.
- Если 13-й день календаря любого месяца выпадает на пятницу, то не надо принимать серьезные решения. Если было запланировано важное событие, то отмените или перенесите его.
- Не поддавайтесь искушению. В этот день человек более всего подвержен искушениям и неоправданному риску (вспомните известный библейский сюжет), постарайтесь быть спокойнее, почитайте, уделите время семье, послушайте музыку, настройтесь на позитив.
Какие есть ритуалы в пятницу 13-го
Каждый человек хочет, чтобы этот день проходил также спокойно, как и все остальные. Но для того, чтобы это сделать, необходимо принять какие-то меры. Есть несколько ритуалов от негатива в этот день.
- Помочь разрушить плохую энергию пятницы 13 могут защитные молитвы и вера в Бога. Молвите слово к Всевышнему и день станет лучше для вас.
- Когда-то давно в этот период на ладонях рисовали пятиконечную звезду. Ее нельзя было вытирать, пока день не закончится. Она являлась своеобразным оберегом от негатива.
- Также можно провести защитный ритуал. Для этого вам понадобятся бумага, ручка и ладанка, которую можно приобрести в церкви.
Технология проведения ритуала: на чистом листе надо написать текст любой защитной молитвы или просто доброе пожелание. После чего листочек с записью положить в ладанку. Теперь она будет вашим оберегом, который должен всегда быть при вас. С ним не страшны никакие напасти.
Единственное, что стоит помнить, что этот защитный талисман действует только до следующей пятницы 13-го. Поэтому, когда этот день приходит снова, ритуал нужно повторить.
Заговоры в пятницу 13-го
Возьмите чистый листок бумаги и 3 церковные свечи. Перед тем, как проводить заговор, необходимо сконцентрироваться на желаемом.
После чего взять заранее заготовленный лист бумаги и поджечь его от одной из свечи. При этом свое желание постоянно проговаривайте в уме. После того, как бумага сгорит, нужно взять пепел и развеять его через окошко. При этом надо сказать "Да будет так!".
Смотрите видео, что важно знать о пятнице 13-м:
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