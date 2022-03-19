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Родительская суббота 19 марта: что категорически нельзя делать

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19 марта, 06:10
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Сегодня наступила первая поминальная суббота Великого поста-2022
Родительская поминальная суббота
Родительская поминальная суббота / Фото: Depositphotos

Сегодня, 19 марта, православные почитают память умерших, потому что наступила родительская суббота.

Это особый поминальный день в году, который приходится на вторую субботу Великого поста-2022. Какие традиции соблюдаются в Великопостную родительскую субботу, и что категорически нельзя делать, читайте в нашей статье.

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Первая родительская суббота Великого поста-2022: традиции

В церковном календаре есть несколько родительских дней, в которые проводится особое поминовение умерших родственников.

Родительскими такие дни называют, потому что по законам жизни родители раньше своих детей покидают этот мир. И совсем неправильно, если происходит наоборот – когда родители хоронят своих детей.

По традиции в субботу в храмах чтится память всех святых. Согласно богослужебному уставу, совершается поминовение всех от века преставившихся православных христиан .

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Суббота из дня земного покоя стала символом покоя в Царствии Небесном. Так появился церковный обычай совершать специальные заупокойные службы в субботу.

Долг детей – молиться за своих родителей и прародителей , которые даровали жизнь, а уже затем за других людей. У Господа просят об успокоении их душ и Царствии Небесном.

В родительскую субботу принято прийти в церковь на службу, принести продукты для поминания родственников, написать записки за упокой с именами усопших родственников, помолиться.

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После церковной службы верующие обычно посещают могилы родственников , а затем собираются дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором является кутья.

Родительская суббота 19 марта: что нельзя делать

  • В святой поминальный день нельзя работать или заниматься домашними делами .
  • Особый запрет касается стирки и уборки , потому что так "замыливаются" глаза покойникам.
  • В родительскую субботу нельзя ругаться, выяснять отношения , особенно родственникам, чтобы не расстраивать души умерших родных.
  • В этот день запрещено устраивать шумные праздники и веселиться.
  • Также не стоит употреблять спиртные напитки .

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