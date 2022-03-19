Родительская суббота 19 марта: что нести в церковь и как поминать

В поминальный день в церковь приносят хлеб, печенье, сладости и постное масло.

Что принести в церковь в поминальный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 марта, наступила родительская суббота . Это особый день в году, когда верующие поминают умерших родственников. В такие дни в церквях проводятся поминальные службы.

Этот поминальный день ежегодно проводится во вторую субботу Великого поста и может выпадать в разные дни, потому что сам пост не имеет фиксированной даты, а полностью зависит от Пасхи.

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В поминальную субботу православные идут в храм, заказывают панихиду в память об умерших родственниках, молятся за упокой их душ, а также приносят продукты для поминания .

Куда приносить продукты

В особые поминальные дни в храмах возле распятия Христа устанавливается стол для продуктов, которые приносят верующие для поминовения умерших родных и близких. Он называется канун .

Что нести в церковь для поминания: список продуктов

хлеб;

булочки,

печенье,

выпечка;

конфеты;

крупы;

мука;

сахар;

фрукты;

овощи;

растительное масло;

вино кагор.

Главное ритуальное блюдо на панихиде – это кутья. Ее также приносят в церковь обычно в небольшой посудинке, украшают крестом из сухофруктов или мармелада, втыкают свечу и ставят на специальном столе.

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Во время поминальной панихиды священник освящает кутью , и прихожане затем забирают ее с собой, а дома начинают с нее ритуальную поминальную трапезу.

Остальные продукты остаются в церкви в виде пожертвования. Часть из них священнослужители раздают бедным, часть оставляют и сами поминают умерших .

Какие продукты запрещено приносить в церковь

мясо;

кровяная колбаса;

другие мясные продукты.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в родительскую субботу 19 марта.