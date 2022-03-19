Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Правила при взрыве на АЭС

Если пропала связь

Сад и огород

Что делать при обвале дома

Жилье в Европе

Как справиться с тревогой
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Родительская суббота 19 марта: что нести в церковь и как поминать

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 07:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В поминальный день в церковь приносят хлеб, печенье, сладости и постное масло.
Что принести в церковь в поминальный день
Что принести в церковь в поминальный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 марта, наступила родительская суббота . Это особый день в году, когда верующие поминают умерших родственников. В такие дни в церквях проводятся поминальные службы.

Этот поминальный день ежегодно проводится во вторую субботу Великого поста и может выпадать в разные дни, потому что сам пост не имеет фиксированной даты, а полностью зависит от Пасхи.

Реклама

В поминальную субботу православные идут в храм, заказывают панихиду в память об умерших родственниках, молятся за упокой их душ, а также приносят продукты для поминания .

Куда приносить продукты

В особые поминальные дни в храмах возле распятия Христа устанавливается стол для продуктов, которые приносят верующие для поминовения умерших родных и близких. Он называется канун .

Что нести в церковь для поминания: список продуктов

  • хлеб;
  • булочки,
  • печенье,
  • выпечка;
  • конфеты;
  • крупы;
  • мука;
  • сахар;
  • фрукты;
  • овощи;
  • растительное масло;
  • вино кагор.

Главное ритуальное блюдо на панихиде – это кутья. Ее также приносят в церковь обычно в небольшой посудинке, украшают крестом из сухофруктов или мармелада, втыкают свечу и ставят на специальном столе.

Реклама

Во время поминальной панихиды священник освящает кутью , и прихожане затем забирают ее с собой, а дома начинают с нее ритуальную поминальную трапезу.

Остальные продукты остаются в церкви в виде пожертвования. Часть из них священнослужители раздают бедным, часть оставляют и сами поминают умерших .

Какие продукты запрещено приносить в церковь

  • мясо;
  • кровяная колбаса;
  • другие мясные продукты.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в родительскую субботу 19 марта.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Наши ангелы-хранители

Старший сержант Васич Сергей... Воин-танкист мужественно оборонял позиции в Киевской области. Уничтожил несколько единиц вражеской техники и большое количество живой силы врага. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник медицинской службы Хорошун Эдуард Николаевич. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!
Лунный календарь на неделю
14 — 20 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять