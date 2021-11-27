Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты? ⚽ Минай - Динамо: онлайн 🔱 Бурба - герой или предатель?

Создаем уют

Чистим пальто

Храним украшения

Как садить лещину

Уход за животными

Путешествие на авто
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Рождественский пост 2021-2022: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
27 ноября, 11:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главный запрет касается ограничений в еде, но есть и другие важные традиции, которые нельзя нарушать во время поста.
Традиции и запреты в Рождественский пост
Традиции и запреты в Рождественский пост / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее воскресенье, 28 ноября, начинается последний в году многодневный Рождественский пост. Он длится 40 дней и закончится в 2022 году праздником Рождества Христова, 7 января.

Этот период очень важен для православных. Верующие посвящают его очищению себя духовно и телесно, избавлению от плохих мыслей, подготовке к великому празднику . Рождественский пост имеет много традиций, правил и запретов, которые важно соблюдать. О главных из них мы познакомим вас в нашей статье.

Реклама

Правила Рождественского поста

Поскольку пост подразумевает отказ от скоромной еды , то на смену сытным продуктам животного происхождения приходят не менее питательные крупы, бобовые, грибы, орехи, семечки, мед, хлеб, а также овощи, ягоды и фрукты. В некоторые дни разрешена рыба.

Помимо правильного питания, во время Рождественского поста важен также определенный внутренний настрой и духовное очищение .

В этот период верующие ходят в церковь , молятся, размышляют о жизни, каются в плохих поступках и помыслах. Также важно попросить прощения у тех, кого вы обидели, и самим простить окружающих.

Реклама

Рождественский пост 2021: что нельзя делать

  • Во все дни поста в меню запрещены яйца, мясные и молочные продукты, а также их производные – колбасы, масло, сыры, йогурты и т.д.
  • В то же время детям до 12 лет, а также беременным и кормящим женщинам врачи не рекомендуют придерживаться поста в еде. Его можно соблюдать в духовном плане.
  • Во время Рождественского поста категорически нельзя ссориться , скандалить, ругаться, выяснять отношения на повышенных тонах, желать кому-то зла.
  • Важно стараться не быть в плохом настроении , не пребывать в унынии и печали.
  • Также не следует никого обижать и самим не держать обиды , зла, зависти, ревности и другие негативные чувства.
  • Нельзя предаваться греховным мыслям и соблазнам , наоборот следует покаяться в грехах.
  • Православные не венчаются и не проводят свадьбы в Рождественский пост.
  • Если нет большой необходимости, в период поста не стоит крестить детей .
  • Также под запретом охота в этот период.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Лайфхак недели
Как оборудовать помещение для животных
Хакнуть
Легко справляетесь с чисткой киви?
Лунный календарь на неделю
22 - 28 ноября
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Что нужно делать?
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять