Рождественский пост 2021-2022: когда начнется и закончится

В конце ноября начинается последний в году многодневный Рождественский пост-2021, который продлится 40 дней

Рождественский пост 2021-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие точные даты Рождественского поста в 2021-2022 гг.? Как правильно себя вести и как нужно поститься? Что можно, а что нельзя есть в Рождественский пост 2021? Читайте ответы в нашей статье.

Рождественский пост 2021-2022: когда начало и конец

Рождественским этот многодневный пост называется потому, что проводится накануне великого церковного праздника Рождества Христова, 7 января, и является подготовкой к празднованию.

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Ежегодно дата начала Рождественского поста – это 28 ноября . В 2021 году он выпадает на воскресенье.

Это последний из четырех многодневных постов, который переходит на следующий год. Он длится ровно 40 дней , а потому в православии также называется Четыредесятница .

Заговенье Рождественский пост приходится на день почитания святого апостола Филиппа – одного из ближайших учеников Иисуса Христа. А потому пост получил еще одно название – Филипповский пост .

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Завершается Рождественский пост в канун Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января , когда восходит первая звезда. В 2022 году эта дата приходится с четверга на пятницу.

Как правильно питаться в Рождественский пост 2021-2022

Как гласит церковный устав , в дни Рождественского поста 2021-2022 под запретом мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочные продукты, в том числе сливочное масло, сыр, творог, кефир, ряженка, сметана, йогурты, а также колбасы, балыки, копчености и т.п. А в некоторые дни поста нельзя есть рыбу.

Правила соблюдения Рождественского поста

Рождественский, как и любой другой пост, предусматривает не только и не столько ограничение в еде. Важен также определенный внутренний настрой и духовное очищение .

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Пост связан с подготовкой к празднованию Рождества Христова , очищением души и тела от грехов. В этот период важно молиться, раскаяться в своих плохих поступках и помыслах, попросить прощения у тех, кого вы обидели, и самим простить окружающих. Также следует воздерживаться от искушений и соблазнов, отказаться от увеселительных и праздных мероприятий.

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