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Рождественский пост: светлые поздравления, открытки и картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 ноября, 06:20
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В Рождественский пост 2021 адресуйте лучшие пожелания и поздравительные открытки отважным людям, которые решили поститься в этом году
Рождественский пост: поздравления, открытки и картинки
Рождественский пост: поздравления, открытки и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Рождественский пост 2021-2022 начался сегодня, в воскресенье, 28 ноября. Если вы решили поститься, то постарайтесь провести это время в мире и гармонии с собой и миром, чтобы очистить себя физически и духовно.

А мы подготовили красивые и добрые поздравления с Рождественским постом , эффектные картинки, красочные открытки, лучшие стихи и пожелания в прозе.

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С Рождественским постом: красивые стихи и поздравления

***

Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
С чистой, радостной душой!

Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла!

Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest
Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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***

С радостным Рождественским постом!
Пусть очистятся и тело, и душа,
Пусть сердца наполнятся добром,
С тихою молитвой, не спеша.

Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!

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Открытки и картинки с началом Рождественского поста / Фото: pinterest
Открытки и картинки с началом Рождественского поста / Фото: pinterest

***

Еще короткое мгновенье,
И засияет вдруг она –
Судьбы великое мгновенье,
Святая Вифлеемская звезда.

Но перед этим чудом светлым
Ты должен вклад свой принести.
И строго, свято, беззаветно
Обязан пост ты соблюсти.

Поздравления и картинки в Рождественский пост / Фото: pinterest
Поздравления и картинки в Рождественский пост / Фото: pinterest

Поздравления с Рождественским постом в прозе

***

Филиппов пост готовит нас к великому празднику Рождества Христова, дает возможность обдумать все, что произошло за год, принять сложные решения и стать старше духовно. Пусть же эти дни сделают нас лучше, чище и добрее.

Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest
Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Пусть в Рождественский пост не истощается душа, не устает тело, не уходит надежда и не покидает вера. Желаю избавления от нечистых помыслов и грешных деяний, прощения за неразумные ошибки. Пусть в сердце возродится радость и пусть душа оберегает святую веру и любовь к близким.

С началом Рождественского поста: эффектные открытки / Фото: pinterest
С началом Рождественского поста: эффектные открытки / Фото: pinterest

***

Православные, желаю вам с легкостью и радостью перенести все тяготы Рождественского поста. Пусть в это время очистятся ваше тело и разум от всего дурного и скверного. Пусть к великому празднику Рождества вы придете в своем обновленном состоянии и будете уверенно входить в храм, не поддавшись искушению.

С Рождественским постом: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С Рождественским постом: картинки и поздравления / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Рождественский пост.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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