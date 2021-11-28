Рождественский пост: светлые поздравления, открытки и картинки

В Рождественский пост 2021 адресуйте лучшие пожелания и поздравительные открытки отважным людям, которые решили поститься в этом году

Рождественский пост: поздравления, открытки и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Рождественский пост 2021-2022 начался сегодня, в воскресенье, 28 ноября. Если вы решили поститься, то постарайтесь провести это время в мире и гармонии с собой и миром, чтобы очистить себя физически и духовно.

А мы подготовили красивые и добрые поздравления с Рождественским постом , эффектные картинки, красочные открытки, лучшие стихи и пожелания в прозе.

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С Рождественским постом: красивые стихи и поздравления

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Рождество не за горами,

Наступает пост большой.

Вам войти в него желаю

С чистой, радостной душой!



Чтобы в мыслях ваших только

Был большой посыл добра,

И хватило в сердце вашем

Благодатного тепла!

Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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С радостным Рождественским постом!

Пусть очистятся и тело, и душа,

Пусть сердца наполнятся добром,

С тихою молитвой, не спеша.

Я желаю вам здоровья и терпения,

Чтобы пост Господний соблюдать,

Пусть пошлет вам Бог благословение,

И святую Божью благодать!

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Открытки и картинки с началом Рождественского поста / Фото: pinterest

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Еще короткое мгновенье,

И засияет вдруг она –

Судьбы великое мгновенье,

Святая Вифлеемская звезда.



Но перед этим чудом светлым

Ты должен вклад свой принести.

И строго, свято, беззаветно

Обязан пост ты соблюсти.

Поздравления и картинки в Рождественский пост / Фото: pinterest

Поздравления с Рождественским постом в прозе

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Филиппов пост готовит нас к великому празднику Рождества Христова, дает возможность обдумать все, что произошло за год, принять сложные решения и стать старше духовно. Пусть же эти дни сделают нас лучше, чище и добрее.

Рождественский пост: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Пусть в Рождественский пост не истощается душа, не устает тело, не уходит надежда и не покидает вера. Желаю избавления от нечистых помыслов и грешных деяний, прощения за неразумные ошибки. Пусть в сердце возродится радость и пусть душа оберегает святую веру и любовь к близким.

С началом Рождественского поста: эффектные открытки / Фото: pinterest

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Православные, желаю вам с легкостью и радостью перенести все тяготы Рождественского поста. Пусть в это время очистятся ваше тело и разум от всего дурного и скверного. Пусть к великому празднику Рождества вы придете в своем обновленном состоянии и будете уверенно входить в храм, не поддавшись искушению.

С Рождественским постом: картинки и поздравления / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя делать в Рождественский пост.