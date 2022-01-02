Рождество Христово 2022: до какого числа носят вечерю, традиции

Принято считать, что вечерю нужно носить в Сочельник. Но можно навестить родных и в другой день

Когда правильно носить вечерю: на Рождество или на Сочельник? / Фото: Коллаж: Сегодня

От всего сердца поздравляем вас и ваших близких с Новым годом 2022 и Рождеством Христовым и продолжаем отвечать на самые популярные вопросы в этот период. Многие гадают: до какого числа носить вечерю? Особенно это интересует тех, у кого есть крестные и крестники. Предлагаем разобраться.

Вам, безусловно, знакома традиция носить вечерю близким родственникам и кумовьям накануне Рождества Христова, желая им доброго вечера. Но, как это делать правильно – вопрос спорный.

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Когда носят вечерю в 2022 году и как это делать правильно? Что обычно находится в праздничной свято-вечерней корзинке, кто и кому должен ее преподнести? Давайте разбираться.

Когда правильно носить вечерю: на Рождество или на Сочельник? / Фото: pixabay.com

Какого числа носят вечерю в 2022 году?

Согласно принятым традициям, вечерю нужно носить 6 января – накануне празднования православного Рождества. Крестники приносят угощение своим крестным, проводят у них в гостях несколько часов, после чего отправляются домой, чтобы отпраздновать Рождество за собственным семейным столом. Конечно, можно навестить родных непосредственно 7 января. Но по традиции, правильное время для того, чтобы принести вечерю, считается Сочельник.

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Когда правильно носить вечерю: на Рождество или на Сочельник? / Фото: pixabay.com

Кому положено носить вечерю?

По христианским правилам, вечерю должны носить дети. Ее положено передавать близким кровным родственникам и кумовьям, причем последним – в обязательном порядке. При встрече в Сочельник обязательно приветствуют друг друга словами "Христос рождается!" и слышат в ответ "Славим его!". С этой же фразой входят в дом, когда носят вечерю. Сначала крестники угощают крестного отца, затем – крестную мать, передавая им корзинку с гостинцами со словами: "Мама и тато вечерю прислали. Добрый вечер!".

Святая вечеря – это символическая благодарность крестным родителям за то, что они взяли на себя ответственность за крестника, заботятся и наставляют его. Крестные тоже благодарят детей – вручают им деньги и сладости: пирожки, орешки, конфеты, а также в ответ передают им несколько ритуальных блюд.

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Что нужно приносить на вечерю / Фото: pixabay.com

Что носят на вечерю кумовьям?

На вечерю крестным положено носить кутью, взвар (узвар) и хлеб. Принято считать, что чем сытнее и богаче окажется рождественская кутья, тем больше достатка и благополучия будет в семье в грядущем году.

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