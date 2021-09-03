Рождество Пресвятой Богородицы-2021: дата, история и традиции

Примечательно, что в Новом Завете не указан точный год рождения Святой Девы Марии и практически нет сведений о ее родителях.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В сентябре у православных отмечается много значимых праздников. Совсем недавно, в конце августа, было Успение Пресвятой Богородицы. А в середине сентября наступит еще один великий праздник, посвященный Святой Богоматери – Рождество Пресвятой Богородицы.

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Рождество Пресвятой Богородицы-2021: когда будет

Этот праздник является непереходящим . Это означает, что ежегодно он не меняет дату и отмечается в один и тот же день – 21 сентября .

В 2021 году Рождество Пресвятой Богородицы выпадает на вторник, рабочий день . Несмотря на свою значимость, он не внесен в список государственных праздников и бывает выходным только, если выпадает на субботу или воскресенье.

Что значит праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Полное название праздника – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии . Это великий двунадесятый праздник, посвященный рождению будущей Матери Иисуса Христа.

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По церковным канонам, в этот день произошло одно из важнейших событий для всех людей. Святая Мария подарила человечеству Божественного Сына – Христа Спасителя .

Рождество Пресвятой Богородицы: история

До нашего времени сохранилось мало подробностей о рождении Девы Марии. Даже год Ее рождения не является доскональным. Известно только, что праздником это событие церковь признала в VI веке .

Дева Мария родилась в годы правления Ирода Великого в одном из пригородов Иерусалима. Ее родители, праведные Иоаким и Анна , дожили до преклонных лет, но долгое время не могли иметь детей. В то времена такой факт считался Божиим наказанием и порицался окружающими людьми и церковью.

Пара беспрестанно молилась о даровании им потомства. Однажды, в один из больших праздников, святой Иоаким пошел в Иерусалим, чтобы сделать пожертвования для Бога. Священник не принял их. Опозоренный Иоаким ушел в пустыню, где провел 40 дней , непрестанно постясь и молясь. А святая Анна усердно молилась дома.

Вскоре каждому из супругов явился Божий ангел с радостной вестью о том, что Бог услышал их молитвы и подарит им дитя. Это будет девочка, которую назовут Марией , и через которую благословится весь род людской.

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Когда Иоаким и Анна наконец встретились в Иерусалиме, произошло зачатие благословенного ребенка .

8 сентября (21 сентября по григорианскому календарю) на свет появилась девочка, которую, согласно предсказанию, нарекли Марией. В благодарность Богу супруги пообещали отдать ее в Храм Господень. По достижении Марией трехлетнего возраста данный обет был исполнен.

Народные традиции в день Рождества Пресвятой Богородицы

У православных тесно переплелись церковные и народные традиции празднования Рождества Богородицы 21 сентября.

Примерно в этот период заканчивались сельскохозяйственные работы в поле и начиналась подготовка к зиме. Люди в своих молитвах благодарили Пресвятую Богородицу за собранный урожай и просили помощи на следующий год.

В народе праздник назывался Малая Пречистая. В эту пору встречали осень, устраивали праздничные гуляния, ходили друг к другу в гости, чествовали молодоженов, накрывали богато стол.

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