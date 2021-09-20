Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Как хранить мороженое

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Рождество Пресвятой Богородицы-2021: гадания, обряды и приметы дня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 сентября, 17:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По приметам на Малую Пречистую 21 сентября судили о будущей зиме, а девушки в старину гадали на любовь и на суженых.
Интересные гадания и ритуалы на на Рождество Пресвятой Богородицы
Интересные гадания и ритуалы на на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Церковный праздник Рождество Богородицы 21 сентября в народе отмечался как Вторая или Малая Пречистая . Это считался праздник урожая. Какие главные традиции и обряды соблюдались в этот период, а также о чем гадали на Малую Пречистую, читайте в нашей статье.

Читайте также:

Народные обычаи и обряды в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Реклама

После тяжелой поры сбора плодов, жатвы и заготовок на зиму наступал праздник урожая – пора веселья, гуляний, празднования и подготовки к холодам. Люди любили это время, потому что оно было сытное и еще не холодное, а объем полевых работ уже значительно уменьшался.

Особенно Вторая Пречистая была в почете у молодежи, потому что как раз начинался период игрищ, гуляний, смотрин и осенних свадеб .

Издавна на Малую Пречистую родственники ходили в гости к молодоженам , проведывали и проверяли, как они живут, все ли ладно в семье, а также давали наставления. Пока молодая жена накрывала на стол, муж должен был рассказать и показать гостям, что он успел сделать со времени свадьбы. Такой обычай помогал молодым лучше справляться с налаживанием быта и отношений в семье, а старшие передавали им свой опыт ведения хозяйства .

Реклама

На Вторую Пречистую существовал ритуал сожжения старой обуви . Это обещало защиту от сглаза и порчи всей семьи на следующий год.

Сны, увиденные 21 сентября , считались вещими, их стоило запомнить и прислушаться к тому, что в них говорилось.

В этот праздник обязательно шли в церковь, читали молитвы перед иконами Богородицы , благодаря ее за щедрый урожай и рожденных детей. Также просили спокойной и не слишком суровой зимы.

Реклама

Замужние женщины, которые долгое время не могли забеременеть , усиленно молились Пресвятой Деве о ребенке, а также подавали милостыню нищим.

А молодые девушки просили Богородицу послать им хороших женихов , покровительства и счастья в семейной жизни. Также в этот период активно гадали и ворожили на суженого.

Гадания на Рождество Богородицы

  • Гадание по птицам

Гадание на Рождество Богородицы
Гадание на Рождество Богородицы / Фото: Unsplash

Выходя на улицу, девушки смотрели, какие птицы им попадались . Голуби означали счастливую жизнь, ворона – тоскливую. Воробьи и синицы обещали приятные перемены в жизни, а трясогузки и мертвые птицы – суету, денежные проблемы и нестабильность.

  • Гадание по лучинам

Гадание на Рождество Богородицы
Гадание на Рождество Богородицы / Фото: Unsplash

Девушки загадывали на парня. Зажигали две лучины, держали их друг напротив друга и наблюдали за огнем . Если лучины развернулись одна к другой – отношениям ничто не угрожает. Если смотрят в разные стороны – значит, крепкой любви в паре нет.

  • Гадание по кольцам

Гадание на Рождество Богородицы
Гадание на Рождество Богородицы / Фото: Unsplash

В кольцо вдевали нитку и думали о суженом. Если кольцо начинало вращаться по кругу – дело идет к свадьбе. Если качается, как маятник, из стороны в сторону, то судьба свяжет девушку с другим человеком. А если кольцо неподвижно – скорой свадьбы можно не ждать.

Приметы в день Рождества Богородицы

  • листва с деревьев начала опадать – зима придет раньше времени;
  • по растениям и ветвям деревьев стелется паутинка – еще долго будет тепло и сухо.
  • небо на закате стало красным – к сильным ветрам.
  • листья падают на землю лицом вверх – к холодной зиме.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ОСЕНИ ОСТАЛОСЬ
Что успеть сделать в сентябре
Изменить рутину
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
20 - 26 сентября
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять