Рождество Пресвятой Богородицы-2021: поздравления в картинках, стихах и открытках

Сегодня, 21 сентября, верующие празднуют значимое событие – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот осенний день в мир явилась святая Дева Мария, будущая Матерь Божья, подарившая людям Спасителя.
Мы собрали для вас эффектные поздравления, красивые картинки, добрые стихи и пожелания, которые вы можете адресовать родным людям, близким, друзьям, коллегам в этот светлый праздник.
Лучшие поздравления с Рождеством Богородицы в стихах
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День сегодня великий,
Праздник сегодня светлый –
Господь даровал Чадо
Супругам когда-то бездетным
Дитя назвали Марией
По слову Ангела Света.
Сие Рождество открыло
Страницу Благого завета.
Тихонько лежит в колыбели
Рожденная миру в спасенье,
Великая радость Вселенной,
Предвестница Воскресения.
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В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к вам сойдет,
Вера грешные души спасет.
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Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!
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С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,
Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастья,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.
Душевные поздравления в день Рождества Пресвятой Богородицы в прозе
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От всего сердца поздравляю с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас от всякого лиха, пусть подарит благополучие и надежду, пусть вразумляет и наставляет на путь истинный, пусть помогает преодолевать трудности и пусть наполняет вашу душу радостью, светом, милосердием!
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Вот и наступил светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю вас с этим событием и желаю праздника на душе, больше радостных моментов в жизни, семейного счастья, любви и доверия, честности и добра.
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