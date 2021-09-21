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Рождество Пресвятой Богородицы-2021: поздравления в картинках, стихах и открытках

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 сентября, 05:15
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В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября отправляйте душевные поздравления родным и близким людям с пожеланиями счастья, веры, надежды и благополучия
Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и пожелания
Рождество Пресвятой Богородицы: открытки и пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 сентября, верующие празднуют значимое событие – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот осенний день в мир явилась святая Дева Мария, будущая Матерь Божья, подарившая людям Спасителя.

Мы собрали для вас эффектные поздравления, красивые картинки, добрые стихи и пожелания, которые вы можете адресовать родным людям, близким, друзьям, коллегам в этот светлый праздник.

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Лучшие поздравления с Рождеством Богородицы в стихах

***

День сегодня великий,
Праздник сегодня светлый –
Господь даровал Чадо
Супругам когда-то бездетным

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Дитя назвали Марией
По слову Ангела Света.
Сие Рождество открыло
Страницу Благого завета.

Тихонько лежит в колыбели
Рожденная миру в спасенье,
Великая радость Вселенной,
Предвестница Воскресения.

Рождество Пресвятой Богородицы: картинки с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы: картинки с праздником / Фото: bonnycards

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***

В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к вам сойдет,
Вера грешные души спасет.

Рождество Богородицы: лучшие поздравления и картинки
Рождество Богородицы: лучшие поздравления и картинки / Фото: bonnycards

***

Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы: открытки
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы: открытки / Фото: Pinterest

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,

Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастья,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.

С днем Рождества Богородицы: поздравления
С днем Рождества Богородицы: поздравления / Фото: Pinterest

Душевные поздравления в день Рождества Пресвятой Богородицы в прозе

***

От всего сердца поздравляю с Рождеством Богородицы! Пусть Матерь Божья охраняет вас от всякого лиха, пусть подарит благополучие и надежду, пусть вразумляет и наставляет на путь истинный, пусть помогает преодолевать трудности и пусть наполняет вашу душу радостью, светом, милосердием!

Поздравления в праздник Рождества Богородицы
Поздравления в праздник Рождества Богородицы / Фото: Pixabay

***

Вот и наступил светлый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляю вас с этим событием и желаю праздника на душе, больше радостных моментов в жизни, семейного счастья, любви и доверия, честности и добра.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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