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Рождество Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в праздник

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 сентября, 14:37
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21 сентября в Рождество Богородицы нельзя выполнять грязную и тяжелую работу, отказывать в просьбах, ссориться и желать кому-то зла.
Главные традиции и запреты на Рождество Пресвятой Богородицы
Главные традиции и запреты на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 21 сентября, у православных христиан наступит значимый день – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Этот праздник посвящен рождению Девы Марии, будущей Матери нашего Господа Иисуса Христа.

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В народе праздники, связанные с Богородицей, также получили свои названия:

  1. Успение Пресвятой БогородицыПервая Пречистая ;
  2. Рождество Пресвятой Богородицы – Вторая Пречистая .
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С этим праздником связано много традиций и примет, а также важных запретов , которые ни в коем случае нельзя нарушать.

Главные запреты в день Рождества Пресвятой Богородицы

  • Как во все значимые православные праздники, в день Рождества Богородицы накладываются строгие запреты на тяжелую физическую и грязную работу , а также хозяйственные дела: нельзя шить, вышивать, стирать, убирать, мыть, стричь, а еще копать, пилить, рубить, чинить, строить и т.д.
  • В этот святой праздник ни в коем случае нельзя ругаться , скандалить, желать кому-то зла, сквернословить.
  • Светлый праздник Рождества Девы Марии нужно провести в приподнятом и радостном настроении, а вот пребывать в печали и разочаровании совсем неуместно.
  • В день Рождества Пресвятой Богородицы не рекомендуется употреблять в пищу мясо и пить алкоголь .
  • Существует запрет на остатки пищи после обеда – их убирают со стола, но не выбрасывают в мусор, а скармливают домашним животным или крошат птицам.
  • В этот святой день ни в коем случае нельзя быть безразличными к чужим просьбам. Не проходите мимо нищих, не подав им еду или милостыню .
  • Особенно этот запрет касается девушек и женщин, потому что они могут стать бесплодными .

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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