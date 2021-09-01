С 1 сентября: лучшие поздравления, картинки и стихи

Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний, посвященный началу учебного года. Кто-то идет в первый раз в первый класс, для кого-то это последний школьный год обучения, а кто-то просто стал на год старше и перешел из класса в класс.
Мы поздравляем всех, для кого этот день является праздником, и желаем позитива, хорошего настроения, крепкого здоровья, отдохнувших мозгов и тяги к знаниям.
Позитивные поздравления и картинки с 1 сентября в стихах
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Поздравляю с Днем знаний, ребята!
Быстро школьные годы идут:
С вами встретиться снова приятно
И продолжить учебный наш труд.
Пусть дается легко вам наука,
Пусть терпение не подведет.
Чтоб уроки вас не убаюкали,
Высыпайтесь на месяц вперед!
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Ты больше не ребенок,
Ты вырос, ученик!
Все отложи игрушки,
Твой друг теперь дневник.
Пускай он наполняется
Отметками отличными,
И на уроках школьных,
Веди себя прилично.
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Сегодня главный праздник сентября,
И много новых знаний ждут тебя,
Ты будь готов к контрольным сложным,
Но для тебя ведь все возможно!
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Снова осень, школа вся в цветах,
Словно море с волнами цветными,
Гордость школы в вас, учениках,
Наполняйтесь знаньями своими.
Мы с Днем знаний поздравляем вас,
Праздник этот яркий и веселый,
С пользой проводите каждый час,
Каждый миг вы в стенах этой школы!
Позитивные поздравления с 1 сентября в прозе
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С Днем знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться все к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!
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С днем знаний поздравляем всех! Пусть творческие идеи постоянно приходят в голову и неустанно превращаются в жизнь! Желаем множество новых, полезных знаний, добрых слов и верной памяти!
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Уважаемые учащиеся, преподаватели и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником 1 сентября – с Днем знаний. Спешим вам пожелать успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.
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