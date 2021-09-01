С 1 сентября: лучшие поздравления, картинки и стихи

Поздравляем с 1 сентября всех школьников, первоклассников, родителей и учителей в День знаний и дарим эффектные открытки и тематические картинки

Поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 сентября, отмечается День знаний, посвященный началу учебного года. Кто-то идет в первый раз в первый класс, для кого-то это последний школьный год обучения, а кто-то просто стал на год старше и перешел из класса в класс.

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Мы поздравляем всех, для кого этот день является праздником, и желаем позитива, хорошего настроения, крепкого здоровья, отдохнувших мозгов и тяги к знаниям.

Позитивные поздравления и картинки с 1 сентября в стихах

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Поздравляю с Днем знаний, ребята!

Быстро школьные годы идут:

С вами встретиться снова приятно

И продолжить учебный наш труд.



Пусть дается легко вам наука,

Пусть терпение не подведет.

Чтоб уроки вас не убаюкали,

Высыпайтесь на месяц вперед!

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С 1 сентября / Фото: bonnycards

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Ты больше не ребенок,

Ты вырос, ученик!

Все отложи игрушки,

Твой друг теперь дневник.



Пускай он наполняется

Отметками отличными,

И на уроках школьных,

Веди себя прилично.

С 1 сентября / Фото: bonnycards

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Сегодня главный праздник сентября,

И много новых знаний ждут тебя,

Ты будь готов к контрольным сложным,

Но для тебя ведь все возможно!

С 1 сентября / Фото: bonnycards

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Снова осень, школа вся в цветах,

Словно море с волнами цветными,

Гордость школы в вас, учениках,

Наполняйтесь знаньями своими.



Мы с Днем знаний поздравляем вас,

Праздник этот яркий и веселый,

С пользой проводите каждый час,

Каждый миг вы в стенах этой школы!

С 1 сентября / Фото: bonnycards

Позитивные поздравления с 1 сентября в прозе

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С Днем знаний. Желаю лететь на свет знаний и науки, как мотылёк, желаю с интересом и энтузиазмом стремиться все к новым успехам и непременно их добиваться. Пусть этот учебный год принесёт большую удачу, пусть каждый его день дарит весёлое настроение, отличные отметки и золотые медали побед!

С 1 сентября / Фото: bonnycards

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С днем знаний поздравляем всех! Пусть творческие идеи постоянно приходят в голову и неустанно превращаются в жизнь! Желаем множество новых, полезных знаний, добрых слов и верной памяти!

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Уважаемые учащиеся, преподаватели и родители! Поздравляем вас с прекрасным праздником 1 сентября – с Днем знаний. Спешим вам пожелать успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

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