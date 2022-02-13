С 14 февраля: влюбленные поздравления и лучшие пожелания

Спешим поздравить всех с наступающим праздником святого Валентина и Днем влюбленных

С 14 февраля: поздравления, картинки и пожелания / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Всего несколько часов осталось до наступления 14 февраля – праздника всех влюбленных, так что готовьтесь первыми поздравить самых любимых людей, пожелать мира, любви, добра, романтики, чувственности и взаимопонимания!

А мы собрали для вас необыкновенные, яркие, нежные, милые, красочные и добрые поздравления с 14 февраля , которые вы можете адресовать своему любимому человеку.

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С 14 февраля: поздравления в прозе

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Наступает День всех влюбленных! Если в сердце поселяется это огромное чувство, то весь окружающий мир становится по-особому прекрасным, добрым и полным чудес. Пусть любовь наполняет тебя все 365 дней в году, а не только 14 февраля!

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Добрые поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest

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Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты! С праздником 14 февраля!

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Красивые пожелания в день 14 февраля / Фото: pinterest

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Поздравляю с 14 февраля! Желаю с чувством любви встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и хобби, свою жизнь и себя. И пусть всякая любовь всегда будет взаимной!

С 14 февраля: поздравления и картинки / Фото: pinterest

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Мой любимый человек! Поздравляю тебя с 14 февраля! С тех пор, как мы с тобой познакомились, моя жизнь стала яркой, насыщенной и прекрасной. Спасибо тебе за это! Желаю, чтобы наша любовь крепла, становилась все сильнее, побеждала все преграды на своем пути, дарила нам вдохновение, желание развиваться и идти по жизни вместе!

14 февраля: открытки и милые поздравления / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с 14 февраля в стихах

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Любовь друг к другу – это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь – противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.



Друзья, желаю чувств кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

Прикольные поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest

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В февральский день любви и счастья

Волшебник добрый Валентин

Пусть прочь прогонит все ненастья,

А принесет любовь и мир.



Пусть совпадут сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

Праздник 14 февраля: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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С февральским днем я поздравляю

И вам большой любви желаю.

Будьте счастливы, дружны,

Ведь друг другу вы нужны!

Вы любовь свою храните,

От раздоров берегите.

Пусть живет она сто лет,

Всем даря свой нежный свет.

14 февраля / Фото: bonnycards

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В день святого Валентина

Пожелать хочу любви,

Море страсти, позитива

И свиданий до зари,

Много нежных поцелуев

И объятий без причин,

Чтоб помог открыть любую

Дверцу в сердце Валентин!

Ранее мы рассказывали, кому какую валентинку подарить по знаку зодиака.