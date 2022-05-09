С 9 мая: подборка тематических картинок

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечается официальный государственный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне .
Отдавая дань победе над фашизмом, которая досталась тяжелой ценой 77 лет назад в войне с немецкими захватчиками, украинцы вновь столкнулись с военной агрессией, теперь уже со стороны России. Но мы свято верим в нашу очередную победу .
Мы сделали подборку тематических картинок и поздравлений с 9 мая , в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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С 9 мая: картинки и открытки
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9 мая – памятная дата для всех людей. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к празднику победы над фашизмом, кому лично мы должны поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья, долголетия и вновь мирного неба над головой.
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С праздником победы над нацизмом! Пусть значение этого праздника никогда и никем не забывается. Пусть мужество и героизм прадедов послужит примером их потомкам. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.
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