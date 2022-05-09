С 9 мая: подборка тематических картинок

Невозможно сломить дух и веру украинского народа в победу.

С 9 мая: красивые картинки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечается официальный государственный праздник – День победы над нацизмом во Второй мировой войне .

Отдавая дань победе над фашизмом, которая досталась тяжелой ценой 77 лет назад в войне с немецкими захватчиками, украинцы вновь столкнулись с военной агрессией, теперь уже со стороны России. Но мы свято верим в нашу очередную победу .

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Мы сделали подборку тематических картинок и поздравлений с 9 мая , в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

С 9 мая: картинки и открытки

9 мая: тематические картинки / Фото: pinterest

День победы над нацизмом во Второй мировой войне: поздравления / Фото: pinterest

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9 мая – памятная дата для всех людей. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к празднику победы над фашизмом, кому лично мы должны поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья, долголетия и вновь мирного неба над головой.

С 9 мая: искренние пожелания / Фото: pinterest

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Слова благодарности в День победы / Фото: pinterest

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С праздником победы над нацизмом! Пусть значение этого праздника никогда и никем не забывается. Пусть мужество и героизм прадедов послужит примером их потомкам. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.

С Днем победы над нацизмом: поздравления / Фото: pinterest

С 9 мая: картинки и открытки / Фото: pinterest

9 мая: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали подробный календарь выходных дней и праздников в мае-2022 в Украине. А чтобы узнать, какой наступил церковный праздник, смотрите детальный православный календарь праздников и постов в мае-2022