С Благовещением: тематические картинки в святой праздник

Сегодня, 7 апреля, наступило Благовещение Пресвятой Богородицы. Мы желаем вам самых добрых, светлых, радостных вестей в этот праздник и во все последующие дни.
А еще мы подготовили для вас красивые, нежные и красочные картинки, поздравительные открытки и пожелания в день Благовещения-2022 . Обязательно поздравьте родных, близких, коллег, знакомых и друзей с этим весенним праздником.
Благовещение: картинки и поздравления в стихах
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Пусть Благовещенье придет
И вам здоровье принесет,
Пускай Господь благословит,
Пускай за все вознаградит.
Живите весело всегда,
Чтоб не пришла к вам в дом беда,
Чтоб скука чуждой вам была,
И радость вас найти смогла!
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Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.
В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.
Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.
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С днем Благовещенья вас поздравляю,
День этот чудный пусть мир принесет.
Добрую весть получить вам желаю,
Сбросить с себя груз проблем и забот.
Пусть вам во всем небеса помогают,
Тело и дух будут здравы всегда.
Радостью светлой глаза засияют,
И не придет черный день никогда.
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Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!
И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!
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С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.
Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.