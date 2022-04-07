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С Благовещением: тематические картинки в святой праздник

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7 апреля, 05:30
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Поздравляем со светлым церковным праздником Благовещения Пресвятой Богородицы
С Благовещением: картинки, открытки и поздравления
С Благовещением: картинки, открытки и поздравления / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 апреля, наступило Благовещение Пресвятой Богородицы. Мы желаем вам самых добрых, светлых, радостных вестей в этот праздник и во все последующие дни.

А еще мы подготовили для вас красивые, нежные и красочные картинки, поздравительные открытки и пожелания в день Благовещения-2022 . Обязательно поздравьте родных, близких, коллег, знакомых и друзей с этим весенним праздником.

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Благовещение: картинки и поздравления в стихах

***

Пусть Благовещенье придет
И вам здоровье принесет,
Пускай Господь благословит,
Пускай за все вознаградит.
Живите весело всегда,
Чтоб не пришла к вам в дом беда,
Чтоб скука чуждой вам была,
И радость вас найти смогла!

Благовещение Пресвятой Богородицы: картинки и поздравления / Фото: pinterest
Благовещение Пресвятой Богородицы: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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***

Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.

В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.

Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.

С Благовещением: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С Благовещением: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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***
С днем Благовещенья вас поздравляю,
День этот чудный пусть мир принесет.
Добрую весть получить вам желаю,
Сбросить с себя груз проблем и забот.
Пусть вам во всем небеса помогают,
Тело и дух будут здравы всегда.
Радостью светлой глаза засияют,
И не придет черный день никогда.

С праздником Благовещения: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С праздником Благовещения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!

И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!

Открытки и картинки в День Благовещения / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День Благовещения / Фото: pinterest

***

С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!

Поздравления с Благовещением: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с Благовещением: яркие картинки / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

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