С Днем Ивана Купала: поздравления, яркие картинки и открытки (фото)

Сегодняшней ночью, с 6 на 7 июля, мы встречаем древний магический и красивый летний праздник Ивана Купала , который посвящен древним народным традициям, а также стихиям солнца, воды, трав и цветов, любви и молодости.
Предлагаем вам эффектные картинки, добрые пожелания, красивые стихи и поздравления с Днем Ивана Купала-2022 .
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах
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Пусть Купала бережет
И подарит счастье,
Папоротник зацветет
В ночь любви и страсти!
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Желаем вам счастья – безбрежное море,
Пусть волны омоют печали и горе,
Огонь от костра пусть вам путь озарит,
Подарит вам радость, добром наградит!
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Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Резвится в танце молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
С Днем Ивана Купала: поздравления своими словами
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В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы, пышности природы, чистой воды, яркого солнца, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути. Пусть мир будет благосклонен и добр к тебе, пусть воцарится мир вокруг и благоденствие в душе!
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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю в этот магический день, чтобы исполнились главные мечты! Живите в мире и здравии, любви и процветании, надежде и вере в добро и справедливость.
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Поздравляю с Днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет сердцу расцвести лепестками радости, счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.
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