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С Днем Ивана Купала: поздравления, яркие картинки и открытки (фото)

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 июля, 16:34
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Подборка тематических картинок и милых поздравлений с праздником Ивана Купала для родных, близких, друзей и коллег.
С Днем Ивана Купала: лучшие поздравления и картинки
С Днем Ивана Купала: лучшие поздравления и картинки / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Сегодняшней ночью, с 6 на 7 июля, мы встречаем древний магический и красивый летний праздник Ивана Купала , который посвящен древним народным традициям, а также стихиям солнца, воды, трав и цветов, любви и молодости.

Предлагаем вам эффектные картинки, добрые пожелания, красивые стихи и поздравления с Днем Ивана Купала-2022 .

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Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах

***

Пусть Купала бережет
И подарит счастье,
Папоротник зацветет
В ночь любви и страсти!

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала / Фото: pinterest
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала / Фото: pinterest

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***

Желаем вам счастья – безбрежное море,
Пусть волны омоют печали и горе,
Огонь от костра пусть вам путь озарит,
Подарит вам радость, добром наградит!

С праздником Ивана Купала: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest
С праздником Ивана Купала: душевные поздравления и картинки / Фото: pinterest

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***

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.
Резвится в танце молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

С Ивана Купала: лучшие пожелания и картинки / Фото: pinterest
С Ивана Купала: лучшие пожелания и картинки / Фото: pinterest

С Днем Ивана Купала: поздравления своими словами

***

В праздник Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы, пышности природы, чистой воды, яркого солнца, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути. Пусть мир будет благосклонен и добр к тебе, пусть воцарится мир вокруг и благоденствие в душе!

Добрые поздравления на Ивана Купала / Фото: pinterest
Добрые поздравления на Ивана Купала / Фото: pinterest

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Желаю в этот магический день, чтобы исполнились главные мечты! Живите в мире и здравии, любви и процветании, надежде и вере в добро и справедливость.

С Днем Ивана Купала: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С Днем Ивана Купала: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем Ивана Купала. Желаю тебе найти свой цветущий папоротник, которой поможет сердцу расцвести лепестками радости, счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.

Ранее мы рассказывали, как гадать на Ивана Купала. Также узнайте точные даты летних праздников Спасов в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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